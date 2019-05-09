تغريدات ترامب تمحو 1.4 تريليون دولار من الأسهم

المصدر: نيويورك - رويترز

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدتين الأحد مكونتين من 102 كلمة بشأن التعريفات الجمركية تسببتا في محو 1.36 تريليون دولار من الأسهم العالمية هذا الأسبوع، مهدداً برفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% الجمعة المقبلة. وأدت التغريدتان إلى عودة التقلبات إذ ارتفع مؤشر التذبذب Cboe 50 % في يومين ليخترق 20 نقطة للمرة الأولى منذ يناير.

وكشف إشعار نُشر في السجل الاتحادي الأمركي أمس عن اعتزام الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتباراً من يوم الجمعة. وقال الإشعار إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيدشن عملية لطلب استثناءات لمنتجات معينة من رسوم إضافية.

وقالت ثلاثة مصادر من الحكومة الأمريكية وثلاثة مصادر أخرى مطلعة من القطاع الخاص، إن واشنطن تلقت برقية من الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة تحتوي على تعديلات لمسودة اتفاقية تجارية التي تقع في نحو 150 صفحة من شأنها تقويض المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم التي استمرت شهوراً.

وقالت المصادر، إن المسودة حفلت بتراجعات من جانب الصين قوضت المطالب الأساسية للولايات المتحدة.ويتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن، اليوم، من أجل إجراء محادثات على مدى يومين في مسعى لتجنب زيادات في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرضها.

واصلت الأسواق العالمية خسائرها لليوم الثالث على التوالي، مع تصاعد المخاوف من انهيار المفاوضات الأمريكية الصينية، وانخفضت أسهم أوروبا بشكل عام، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع، ويتجه صوب خامس انخفاض في ستة جلسات منذ بداية الشهر. وارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.5 بالمئة لأقل مستوى في خمسة أسابيع، وارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1213 دولار، ونزل الجنيه الاسترليني لليوم الثالث، وفقد 0.2 بالمئة إلى 1.3052 دولار.

في المقابل ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.