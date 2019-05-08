الأسهم تتراجع للجلسة الثالثة وسط ضغوط بيعية للأجانب

المصدر: Ⅶ أبوظبي – رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية تراجعها للجلسة الثالثة في ختام جلسة، أمس، متضررة من استمرار عمليات بيع تستهدف الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، إلى جانب توجه الأجانب نحو التسييل لجني الأرباح، في وقت ارتفعت السيولة أعلى 900 مليون درهم بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم «واحة الزاوية».

وانخفض سوق دبي 0.28% أو ما يعادل 7.58 نقاط ليغلق عند 2725.87 نقطة بضغط تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي 21.65 نقطة أو 0.42% إلى 5124.48 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات في مقابل ارتفاع الطاقة والعقار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 910.7 ملايين درهم موزعة بواقع 780.6 مليوناً في أبوظبي، و130.1 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 439 مليون سهم منها 316.2 مليوناً في أبوظبي و122.76 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3938 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار 0.38% بضغط نزول سهم «إعمار للتطوير» 1.93%، و«إعمار مولز» 0.61%، و«الاتحاد العقارية» 1.62%، و«أرابتك» 2.96%، و«داماك» 0.87%، و«ديار» 0.83%، فيما ارتفع «إعمار العقارية» 0.21%. وتراجع قطاع البنوك 0.1% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.84%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.78%.

وفى سوق العاصمة هبط قطاع البنوك 0.66% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.26%، و«أبوظبي التجاري» 3.7% وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

الأجانب

مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 28.15 مليون درهم، منها 11.37 مليون درهم للخليجيين، و16.7 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 28.15 مليون درهم، موزعة بواقع 23.95 مليون درهم للأجانب، و4.2 ملايين للعرب.