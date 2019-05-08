سوق أبوظبي يشارك في مؤتمر معهد «ميلكن» في لوس أنجليس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي الرائد في المنطقة، بوفد يترأسه خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق بالإنابة، في فعاليات مؤتمر معهد «ميلكن» الأمريكي، والذي عقدت فعالياته في مدينة لوس أنجليس من 28 أبريل وحتى 1 مايو الحالي، كما قام وفد السوق خلال جولته الأمريكية بزيارة كل من بورصة ناسداك وبورصة نيويورك يومي 2 و3 مايو على التوالي.

منصة مشتركة

وأكد خليفة المنصوري أهمية المؤتمر السنوي في توفير منصة مشتركة لمختلف المعنيين بتحقيق التنمية والازدهار للإنسانية على مختلف مستوياتهم للنقاش والتحاور حول أبرز الرؤى والاستراتيجيات التي من شأنها أن تدفع عجلة النمو وتساهم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

واستعرض خليفة المنصوري خلال زيارته لكل من بورصتي ناسداك ونيويورك الدور الرائد الذي يلعبه سوق أبوظبي في دعم خطة أبوظبي التنموية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. وحرص وفد السوق خلال الزيارة على الاطلاع على أحدث الممارسات المتبعة في كلا السوقين العالميين.