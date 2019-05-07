«إس آند بي»: البنوك الإسلامية في المنطقة تحتفظ بمرونتها

المصدر: دبي -سيد صالح

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيف الائتماني أن تحتفظ البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بمرونتها على مدى العامين المقبلين، بعد نجاحها في اجتياز أحوال سوقية صعبة خلال العام الماضي.

ونشرت المؤسسة، أمس، تقريراً بعنوان «البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تحتفظ بمرونتها في 2019-2020».

وذكرت «إس آند بي» في تقريرها أن البنوك الإسلامية في المنطقة توسّعت في 2018 على نحو أقل من البنوك التقليدية في المنطقة، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ولكن بفارق طفيف لا يتجاوز 1%، الأمر الذي يدفع المؤسسة إلى التوقع بأن كلاً من البنوك التقليدية والإسلامية ستشهد أنماطاً متماثلة من النمو في 2019-2020، وبمعدلات نمو مكوّنة من خانة واحدة فقط.