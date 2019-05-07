6 صفقات كبيرة ترفع سيولة الأسهم لـ 1.5 مليار درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لضغوط بيع طالت مختلف القطاعات لا سيما الأسهم القيادية في العقار والبنوك والاتصالات، فيما ارتفعت السيولة إلى حدود 1.5 مليار درهم، بعد تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم «واحة الزاوية».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.7 %، عند مستوى 2733.45 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والتأمين والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 1.54%، ليغلق عند 5146.12 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والخدمات والتأمين.

ووصلت السيولة إلى 1.45 مليار درهم، منها 1.24 مليار في أبوظبي، و178 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 659.8 مليون سهم، موزعة بواقع 538.8 مليوناً في أبوظبي، و121 مليوناً في دبي، من خلال 3930 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع هبوط قطاع العقار بنسبة 1.14 %، بضغط انخفاض «إعمار العقارية» 0.64 %، و«إعمار للتطوير» 0.55 %، و«ديار» 1.63 %، و«الاتحاد العقارية» 1.07 %، و«داماك» 5.74 %، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.5%، مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.72%، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.42 %.

وانخفض قطاع الاستثمار 1 %، مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.46 %، و«شعاع كابيتال» 0.5 %، وهبطت أسهم التأمين، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح، ليهبط «سلامة» 4.15 %، و«دار التكافل» 7.69 %، و«أمان» 5.45 %، بينما ارتفع قطاع النقل 0.2 %، مع صعود «العربية للطيران» 3.03 %، فيما هبطت «أرامكس» 1.5 %، و«الخليج للملاحة» 1.46 %.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بقيمة 39.3 مليون درهم، ليغلق عند 4.69 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي»، بتداولات وصلت 25.2 مليون درهم، ليقفل عند 5.14 دراهم . وسجل سهم «تكافل الإمارات»، أكبر ارتفاع بنسبة 5.52 %، ليغلق 1.53 درهم، فيما كان الأكثر انخفاضاً، سهم «أجليتي» بنسبة 9.94 %، إلى 7.07 دراهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، نزل قطاع البنوك بنسبة 1.9 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.25 %، و«أبوظبي التجاري» 1.15 %. وتراجع قطاع الاتصالات 1.08 %، مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما نزل قطاع العقار بنسبة 2.2 %، بضغط هبوط «الدار» 2.23 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.78 %، فيما انخفض قطاع الاستثمار 1.9 %، بضغط من انخفاض «إشراق» 1.91 %. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.77 %، بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.76 %، و«طاقة» 4.94 %.

واستحوذ سهم «واحة الزاوية»، المدرج في منصة «السوق الثانية»، على النشاط، بعد تنفيذ 6 صفقات كبيرة على 500 مليون سهم، بقيمة 1.15 مليار درهم، ليغلق عند 2.3 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول»، بسيولة 47.2 مليون درهم، ليصل إلى 15.64 درهماً. وكان سهم «طاقة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.94 %، إلى 0.85 درهم، فيما كان سهم «دار التمويل»، الأكثر تراجعاً، بنسبة 10% إلى 1.44 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون، بصافي استثمار 30.7 مليون درهم، منها 26.87 مليون درهم للمواطنين، و3.8 ملايين درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 30.7 مليون درهم، موزعة بواقع 24 مليون درهم للأجانب، و6.6 ملايين للعرب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 7 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 17.85 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون نحو التسييل في دبي، بصافي استثمار 7 ملايين درهم، في حين اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي، 17.85 مليوناً.

إرشادات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن المستثمرين يمكنهم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، الاستفادة من نظام فض المنازعات، وخدمة التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، توفيراً للوقت والجهد.

إفصاحات

انخفضت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 94.76 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 97.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات التشغيلية إلى 366.5 مليون درهم مقارنة بنحو 331.13 مليوناً.

يجتمع مجلس إدارة شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في 14 مايو لمناقشة سير العمل في الشركة.

يبحث مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» في 9 مايو النتائج المالية للربع الأول.

يناقش مجلس إدارة شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» في 9 مايو النتائج المالية عن الربع الأول.

تعقد شركة «منازل العقارية» اجتماع الجمعية العمومية في 26 مايو لمناقشة توزيع الأرباح عن عام 2018، وتعديل اسم الشركة إلى «منازل»، والاطلاع على مستجدات إصدار الصكوك واتخاذ القرارات المناسبة.

يعقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة الأحد اجتماعه لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

أعلنت شركة أجيلتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي دبي والكويت اجتماع مجلس الإدارة الخميس لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

يعتمد مجلس إدارة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت غدا لاعتماد البيانات المالية للربع الأول.