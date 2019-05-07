10.7 مليارات أرباح 15 بنكاً بنمو 11.3 % ربعياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نمت الأرباح الفصلية لنحو 15 بنكاً مدرجاً بنسبة زادت عن 11.3% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بما يؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» استناداً إلى نتائج البنوك التي أفصحت عن أرباحها حتى الآن، وصلت الأرباح الصافية للبنوك إلى نحو 10.7 مليارات درهم في الربع الأول من 2019، بزيادة قدرها 749.7 مليون درهم، مقارنة بنحو 9.96 مليارات درهم في الربع الأول من 2018.

واستحوذت 6 بنوك مدرجة في سوق دبي على نحو 47.5% من إجمالي الأرباح بعدما وصلت أرباحها إلى 5.09 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 13.8%، مقارنة بنحو 4.47 مليارات درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما حازت 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصة بنحو 52.5% من إجمالي الأرباح، مع وصول أرباحها الصافية لنحو 5.6 مليارات درهم في الربع الأول من 2019، بزيادة قدرها 2.4%، مقارنة بنحو 5.49 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2018.

وحل «بنك أبوظبي الأول» في الصدارة من حيث قيمة الأرباح مع بلوغها 3.1 مليارات درهم بنمو قدره 3.63% في الربع الأول، فيما جاء «بنك الإمارات دبي الوطني» ثانياً بأرباح تخطت 2.74 مليار درهم بارتفاع قدره 14.9%، وثالثاً بنك «دبي الإسلامي» بأرباح 1.34 مليار درهم بنمو قدره 13.9%.