5.6 ملايين دولار صافي أرباح «جلوبل» في الربع الأول

المصدر: الكويت- البيان

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، تحقيق أرباح صافية بلغت 1.7 مليون دينار كويتي (5.6 ملايين دولار) خلال الربع الأول مقابل 1.6 مليون دينار كويتي (5.2 ملايين دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وبلغ إجمالي الإيرادات 4.6 ملايين دينار (15.1 مليون دولار) بارتفاع 17.7 % عن العام الماضي. وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات التي تمثل 76.6 % من إجمالي الإيرادات 3.5 ملايين دينار (11.6 مليون دولار).

وواصل الفريق العمل عن كثب مع شركة كامكو للاستثمار، سعياً لإنهاء عملية الدمج بنجاح لإنشاء كيان من أكبر وأقوى وأكثر الكيانات فاعلية في قطاع خدمات الاستثمار الإقليمية، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وبلغت إيرادات الأعمال الأساسية المدرة للرسوم والتي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية 3.7 ملايين دينار كويتي.