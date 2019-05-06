الخطوط الكويتية تعلن عن مقتل عامل أثناء سحب إحدى طائراتها

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم عن وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة سحب الطائرات.

وقالت الخطوط الكويتيةفي بيان لها عبر تويتر :"تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه قد وقع اليوم الاثنين الموافق الساعة 3:10 عصراً حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية أدى إلى وفاته وذلك اثناء تأديته لعمله في سحب احدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار الى مبنى الركاب 4 بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات وتجري حالياً التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السطات الرسمية المعنية لمعرفة اسباب وقوع الحادث الذي أدى الى الوفاة".

وأضافت: تأسف الخطوط الجوية الكويتية على وقوع هذا الحادث الأليم ويتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله لهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وإنا إليه راجعون.