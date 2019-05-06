أسواق الأسهم تتراجع بضغط مبيعات على العقار والبنوك

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية بنحو محدود في ختام جلسة أمس، بضغط مبيعات على العقار والبنوك، مع انخفاض السيولة، بينما انتعشت أسهم التأمين، معززة بتصريحات عن عمليات اندماج مرتقبة بين شركتين محليتين.

وانخفض سوق دبي بنحو 0.21 % إلى مستوى 2752.76 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والاستثمار والسلع والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.31 %، إلى مستوى 5226.46 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والصناعة والخدمات.

ووصلت السيولة إلى 201.7 مليون درهم، منها 129.6 مليوناً في دبي، و72.17 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 173.8 مليون سهم، موزعة بواقع 147.45 مليوناً في دبي، و26.37 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2978 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تعرضت لعمليات بيع محدودة، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، في وقت تعززت فيه أسهم التأمين من حيث السيولة والمكاسب، مستمدة الدعم من تصريحات مدير عام هيئة التأمين عن عملية اندماج مرتقبة. وارتفع سهم «سلامة» بنسبة 14.86 %، ملامساً الحد الأعلى، ليغلق عند 0.62 درهم، متصدراً النشاط في سوق دبي، بسيولة 34.2 مليون درهم، بعد تداول 57.2 مليون سهم، فيما زاد سهم «أمان للتأمين» 13.6 %، وارتفع «دار التكافل» 12.1 %، بينما في أبوظبي، ارتفع «ميثاق للتأمين التكافلي» بنحو 9.1 %.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع انخفاض قطاع العقار 0.81 %، بضغط هبوط «إعمار العقارية» 0.63 %، و«إعمار للتطوير» 2.15 %، و«إعمار مولز» 0.6 %، و«الاتحاد العقارية» 2.09 %، و«أرابتك» 1.46 %، و«داماك» 1.61 %، فيما انفرد «ديار» بنسبة 2.51 %.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.94 %، على أثر تراجع «دبي للاستثمار» 2.14 %، و«سوق دبي المالي» 2.05 %، بينما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.5 %. وزاد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.06 %، بدعم صعود سهم «دبي الإسلامي» 1.36 %، فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.83 %. كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.5 %، مع صعود «العربية للطيران» 0.81 %، و«الخليج للملاحة» 6.33 %.

وتصدر سهم «سلامة» النشاط في سوق دبي، وكان أيضاً الأكثر ارتفاعاً، تلاه سهم «دبي الإسلامي»، مستقطباً نحو 29.4 مليون درهم، ليغلق عند 5.23 دراهم، فيما كان سهم «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.26 %، ليغلق عند 0.211 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.13 %، بعد تراجع «أبوظبي التجاري» 0.93%، فيما استقر«أبوظبي الأول»، وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.29%. ونزل قطاع العقار 1.38 %، مع هبوط «الدار» 1.1 %، و«رأس الخيمة العقارية» 4.47 %. وهبط قطاع الاتصالات 0.72 %، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.59 %، بدعم رئيس من صعود «دانة غاز» 1.26%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 20.4 مليون درهم، ليغلق عند 16 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري»، حاصداً نحو 12.5 مليون درهم، ليصل إلى 9.56 دراهم. وكان سهم «ميثاق للتأمين» في الأكثر ارتفاعاً، فيما سجل سهم «العربي المتحد» أكبر هبوط، بنسبة 9.73 %، إلى 1.02 درهم.

أجانب

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي 15 مليون درهم، منها مليونا درهم للخليجيين، و13 مليوناً للأجانب. فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي 15 مليونا.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي 15.8 مليوناً، منها 13.2 مليوناً في دبي، و2.6 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي 15.8 مليوناً.

إفصاحات

أعلنت "العربية للطيران" عن تسجيل نتائج مالية قوية للربع الأول 2019، حيث واصلت تسجيل نتائج تجارية وتشغيلية قوية بتسجيل أرباح صافية بلغت 128 مليون درهم بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع 110 ملايين درهم تم تسجيلها عن الفترة نفسها من العام الماضي. فيما وصلت الإيرادات خلال الربع الأول إلى 1.029 مليار درهم بارتفاع نسبته 17% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي.

حقق "بنك أم القوين الوطني" زيادة في صافي الربح بلغت 3% لتصل إلى 135.18 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بنفس الربع من العام 2018 والذي بلغ 131.03 مليون درهم. ويعزى تحسن الأداء التشغيلي إلى زيادة إيرادات الفوائد، إلى جانب ستراتيجيات التحصيل الفعالة.

أظهرت نتائج «المصرف الخليجي التجاري» ببورصتي دبي والبحرين تراجع أرباحه 81.2% إلى 150 ألف دينار بحريني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح 800 ألف دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2018.

انخفضت الأرباح الصافية لشركة «رأس الخيمة العقارية» إلى 4.02 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 24.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الإيرادات لنحو 45.79 مليون مقارنة بنحو 58.6 مليوناً في الفترة المقابلة.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «منازل العقارية» إلى 230.7 مليون درهم في العام الماضي 2018، مقارنة بنحو 220.5 مليون درهم في العام 2017، مدعومة بشكل رئيسي بانخفاض التكاليف.