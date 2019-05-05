217 مليون درهم أرباح «نور بنك» الفصلية

المصدر: دبي - البيان

حقق «نور بنك» صافي ربح 217 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 8 % مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وبنسبة 220 % مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

وقال البنك في بيان صحفي إن تمويلات وودائع العملاء ارتفعت بنسبة 9 % و10 % على التوالي مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأشار إلى أن جودة موجودات البنك استمرت في تحسنها مدعومة بنسبة تغطية مخصصات مرتفعة والتي بلغت 155 % بينما بلغت نسبة التمويل منخفض القيمة 4.5 %. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة 17.5 % ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.9 %.

يذكر أن بنك دبي الإسلامي يدرس الاستحواذ على «نور بنك»، وكلاهما مملوك لمؤسسة دبي للاستثمار الحكومية بنسبة 28.4 % في بنك دبي الإسلامي، وبنسبة 22.7 % في نور بنك.