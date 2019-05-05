3126 حساباً جديداً في «سوق دبي» خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 3126 حساباً جديداً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الحسابات خلال شهر أبريل الماضي نحو 822 حسابا جديدا وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت شركة «بيت الوساطة للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الشهر الماضي بواقع 162حساباً، ثم «هيرميس» بـ85 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ75 حساباً تلاها «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بـ56 حساباً. فيما لم تضف 3 شركات أي حسابات جديدة وهي «أوراق الإسلامية للأسهم والسندات» و«بايونيرز» و«الفجر».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها حالياً 34 شركة، أكثر من 131.26 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 8.44 مليارات سهم بقيمة 11.64 مليار درهم، وذلك في مقابل 93.18 ألف صفقة من خلال تداول 5.27 مليارات سهم بقيمة 8.16 مليارات درهم خلال أبريل 2018.