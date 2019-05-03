3 % تراجعاً في أسعار النفط

المصدر: نيويورك - رويترز

سجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً أثناء التعاملات أمس وتراجع الخام الأمريكي بأكثر من 3% مع تضرر السوق من مخاوف بشأن وفرة في المعروض غطت على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات لبعض مشتريات الخام من إيران، وزيادة حادة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 2.40 دولار أو 3.77% إلى 61.20 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، متجهة نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير. وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.25 دولار أو 3.10%، إلى 69.93 دولاراً. إلى ذلك أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو أمس أن «أوبك» مصممة على تفادي «أزمة طاقة عالمية». وصرح للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي «كمنظمة سنركز على هدفنا تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي».