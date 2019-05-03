بنك إنجلترا يرفع توقعات النمو ويبقي الفائدة دون تغيير

المصدر: لندن - رويترز

رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو أمس، لكنه حذّر من أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ما زال يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية، وأن هناك تأثيراً سلبياً فورياً طفيفاً لحالة الانتظار إلى حين وضوح الرؤية.

وصوّت صناع القرار بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75%، كما كان متوقعاً في استطلاع أجرته رويترز، لكنهم تمسكوا برؤيتهم بشأن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية مستقبلاً، وهو موقف أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

ورفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.5% من توقع كان يبلغ 1.2% هو الأدنى في 10 أعوام صدر في فبراير، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى تحسن التوقعات العالمية، ولا يختلف كثيراً عن معدل النمو 2018.