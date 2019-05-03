الذهب يهبط لأقل سعر في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

تراجع الذهب أمس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد قليلاً على أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريباً مما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% إلى 1272.01 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى 1270.76 دولاراً وهو أدنى مستوياته منذ 24 أبريل في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1273.20 دولاراً. كان مجلس الاحتياطي أبقى أول من أمس أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه شدد على أنه لا يتوقع تعديلاً في المستقبل القريب. ونزلت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولاراً لتظل قرب أقل سعر في أكثر من 4 أشهر 14.57 دولاراً المسجل يوم الأربعاء في حين انخفضت أسعار البلاتين 0.2% إلى 862.15 دولاراً، بعد ملامسة 853 دولاراً .