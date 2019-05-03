«إعمار» يدعم صعود سوق دبي والبنوك تضغط في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي معززاً بمكاسب بعض الأسهم القيادية يتصدرها «إعمار العقارية»، فيما هبط سوق أبوظبي متأثراً بتراجع أسهم البنوك، كما تراجعت السيولة مجدداً دون 300 مليون درهم.

وزاد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% أو ما يعادل 7 نقاط ليغلق عند 2758.51 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار مقابل تراجع هامشي للبنوك، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنحو 15.7 نقطة أو ما يوازي 0.3% ليغلق عند 5242.59 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والطاقة مقابل ارتفاع العقار والاستثمار والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية إلى 282.8 مليون درهم موزعة بواقع 154.6 مليوناً في دبي و128.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 116.25 مليون سهم منها 90.4 مليوناً في دبي و25.7 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 3287 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم العقار بنسبة 0.28% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 2.37% و«أرابتك» 0.98% و«الاتحاد العقارية» 0.26%، في مقابل هبوط «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» بنحو 4.86% و4.54% على التوالي. وزاد قطاع الاستثمار بنحو 2.47% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 2.94% و«سوق دبي المالي» 1.43% و«شعاع» 0.51%.

وتراجع قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.01% مع انخفاض «مصرف عجمان» 0.77% فيما استقر «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» دون تغيير. ونزل قطاع النقل بنحو 0.63% مع هبوط «العربية للطيران» 1.8% و«الخليج للملاحة» 0.95% فيما ارتفع «ارامكس» 0.21%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 48 مليون درهم ليغلق عند 4.75 دراهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بتداولات بلغت 22.9 مليون درهم ليصل إلى 1.4 درهم. وحقق سهم «إيفا» أكبر نسبة صعود بنحو 4.56% إلى 0.41 درهم، فيما كان سهم «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.26% إلى 0.24 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بضغط هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.55% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.62% و«أبوظبي التجاري» 0.52% و«الشارقة الإسلامي» 1.77% و«العربي المتحد» 4.24%، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.87% مع انخفاض سهم «طاقة» بنحو 8.72%.

فيما ارتفع «دانة غاز» 0.74% واستقر «أدنوك للتوزيع»، بينما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.51% مع صعود «الدار العقارية» 0.56%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.29% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» و«إشراق» بنحو 1.82% و0.64% على التوالي، وصعد أيضاً قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 42 مليون درهم ليغلق عند 16 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 37.8 مليون درهم ليصل إلى 9.65 دراهم في ثاني أيام تداوله بعد الاندماج. وسجل سهم «العالمية القابضة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 6.51% إلى 0.99 درهم، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً ليغلق عند 0.81 درهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» هامشياً بنسبة 0.01% إلى 3335 نقطة بعد التداول على 192.12 ألف سهم بقيمة 3.8 ملايين درهم من خلال 161 عملية.

إرشادات

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إفصاحات



* يجتمع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الثلاثاء المقبل، لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019.

* أقرت عمومية مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت توصية بشأن توزيع أرباح بنسبة 12% نقداً، وبواقع 12 فلساً للسهم وبقيمة 16.32 مليون دينار عن عام 2018.

* تأجلت الجمعية العمومية لمصرف السلام- السودان المدرج ببورصتي دبي والخرطوم إلى الأربعاء المقبل، وذلك لأسباب مرتبطة بعدم إكمال النصاب القانوني.

* تناقش الجمعية العمومية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» في 16 مايو توصية بشأن عدم توزيع أرباح سنوية.

* انتخب مجلس إدارة «الجرافات البحرية» تعيين محمد ثاني مرشد الرميثي رئيساً لمجلس الإدارة وخليفة محمد المهيري نائباً له.