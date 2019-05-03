«أبوظبي الأول» يدشن رسمياً عملياته المصرفية في الرياض

المصدر: الرياض ـ البيان

دشن بنك أبوظبي الأول رسمياً عملياته المصرفية في السعودية بفرع في العاصمة الرياض في خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك لتوسعة أعماله على المستوى الدولي.

وسيساهم هذا الافتتاح في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الإمارات بالمملكة العربية السعودية.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وخلدون المبارك؛ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، وجاسم الصديقي؛ رئيس لجنة التدقيق بمجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، والدكتور فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة وعبدالحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وينضم الفرع الجديد، الواقع في برج كيان في الرياض، إلى شبكة الفروع الدولية للبنك التي تغطي 5 قارات، ليلبي الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من علاقاته الدولية الواسعة وخبرته وقوته المالية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: سعداء للغاية بافتتاح فرعنا الأول في السعودية والمساهمة في دفع عجلة النمو فيها من خلال تمويل الأعمال والشركات، وتوفير الخدمات المالية والمصرفية للأفراد، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي. وتوسعة أعمالنا في المملكة خطوة مهمة في استراتيجيتنا الدولية، وهي دليل على متانة الروابط والعلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين.

وحرصنا على اختيار المملكة كوجهة أولى لتدشين أعمالنا الدولية منذ الاندماج انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية والمكانة المميزة التي تحظى بها المملكة لدى بنك أبوظبي الأول ودولة الإمارات عموماً. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لتعزيز حضورنا في المملكة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم وتوجيهاتهم القيمة لنا خلال هذه المرحلة المهمة.

ووجه الدكتور أحمد الخليفي؛ شكره لمجلس إدارة بنك أبوظبي الأول والإدارة التنفيذية على اهتمامهم بالدخول في السوق السعودي، وأنها خطوة بلا شك من شأنها تعزيز المنافسة البناءة لتقديم خدمات ومنتجات حديثة ومتنوعة للقطاع المصرفي السعودي تلبي تطلعات واحتياجات كافة المتعاملين.

كما أوضح الخليفي أن افتتاح هذا الفرع يواكب فترة التطور المهمة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، مبيناً أن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى إيجاد قطاع مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن القطاع المالي في المملكة يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية،.

ومن المهام الحيوية لهذا القطاع ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية سواء لقطاع الشركات أو الأفراد أو التمويل العقاري والتي شهدت مؤشراتها قفزات قوية مؤخراً، راجياً لبنك أبوظبي الأول كل التوفيق والنجاح في السوق المصرفية السعودية، والتطلع إلى استمراره بالتوسع في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية ومالية منافسة لينعكس إيجابياً على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أكد أن مؤسسة النقد تعمل على تذليل كافة الصعاب لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من توفير خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة تخدم القطاع المصرفي السعودي والمتعاملين به.

حيث اتخذت مؤخراً خطوات مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي السعودي وبما يؤكد توجهها بتسريع وفتح المجال للبنوك الأجنبية التي تضيف للاقتصاد السعودي، حيث تم نشر المتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص فتح فروع لبنوك أجنبية بالمملكة.

3 فروع

يأتي افتتاح الفرع الأول لبنك أبوظبي الأول في السعودية ليواصل مسيرة العمل التي بدأها البنك السنة الماضية؛ وحصل البنك على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يسمح له بافتتاح 3 فروع في المملكة، لذلك يعتزم البنك افتتاح فرعين آخرين في جدة والخبر لاحقاً هذا العام.