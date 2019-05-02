15 % ارتفاع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني للربع الأول إلى 167.6 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً على أساس سنوي بنسبة 15.3% في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 167.6 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 145.4 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2018.

وبلغت الأرباح التشغيلية 285.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر مقارنة بمبلغ 248 مليون درهم في عام 2018، مرتفعة بنسبة 15%، ما يظهر التركيز المستمر على جودة نمو الأعمال الرئيسية والربحية.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 415.5 مليون درهم، حيث شهدت نمواً بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. شهد صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية نمواً بلغ 14.7%، وحققت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وشهدت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً بنسبة 10% لتصل إلى 40 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر مقارنة مع 36.3 مليون درهم في عام 2018.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.6%، والذي يعكس إدارة التكاليف المنضبطة لبنك الفجيرة الوطني جنباً إلى جنب مع الاستثمارات في أعمالنا وأنظمتنا وبنيتنا التحتية. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز عروضنا المستقبلية وخدمة العملاء. وقد تحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل 31.4% مقارنة بنسبة 32.8% في الفترة نفسها من عام 2018.