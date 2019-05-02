تباين أداء أسواق الأسهم مع تراجع السيولة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس وسط تذبذب أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار مع تراجع مستويات السيولة، في وقت شهد فيه سوق أبوظبي بدء التداول رسمياً على «أبوظبي التجاري» بعد اكتمال الاندماج مع «الاتحاد الوطني».

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.01% إلى مستوي 5258.31 نقطة، مع استقرار قطاعي البنوك والاتصالات، وصعود العقار والاستثمار، فيما انخفض سوق دبي 0.56% عند مستوى 2751.51 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والنقل والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية إلى 313.8 مليون درهم، موزعة بواقع 188.8 مليوناً في دبي، و125 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 128.5 مليون سهم، منها 100.7 مليون في دبي، و27.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3265 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي مع استقرار قطاع البنوك وسط تباين في أدائه أسهمه حيث ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.63%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.82% في أول أيام تداوله بعد إتمام عملية الدمج، وهبط «أبوظبي الإسلامي» 3.13%. وصعد قطاع العقار 0.91% مع ارتفاع «الدار» 1.12%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنحو 1% مع صعود «إشراق» 1.73% و«الواحة كابيتال» 0.92%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، فيما هبط قطاع الطاقة 0.3% مع انخفاض «دانة غاز» 1.15%، وارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.1%.

وحل «أبوظبي التجاري» في صدارة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 55 مليون درهم، إلى 9.7 دراهم. وكان سهم «أركان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.04% إلى 0.5 درهم، فيما كان سهم «الإمارات لقيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.4% إلى 6.65 درهم.

سوق دبي

وفى دبي، انخفض قطاع العقار بنسبة 1.78% بفعل نزول «إعمار العقارية» 3.33%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«أرابتك» 1.93%، في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 1.15%، و«الاتحاد العقارية» 0.53%، و«ديار» 2.51%. وهبط قطاع النقل بنسبة 1.48% مع تراجع «العربية للطيران» 1.96%، و«أرامكس» 1.47%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.2%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.15% على أثر صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.42%، رغم تراجع «دبي الإسلامي» 0.19%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.34% مع صعود «شعاع كابيتال» 5.32%، واستقرار «دبي للاستثمار»، و«سوق دبي المالي» دون تغيير.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 52 مليون درهم، ليغلق عند 12 درهماً. وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 10.67% إلى 4.15 دراهم، فيما كان سهم «إعمار العقارية» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.33% إلى 4.64 دراهم.

أجانب ومؤسسات

مالت تداولات المستثمرين العرب فقط نحو الشراء، بصافي استثمار 4.5 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 4.5 ملايين درهم، منها 224 ألف درهم للخليجيين، و10 آلاف درهم للأجانب، و4.26 ملايين درهم للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 25.3 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 6.3 ملايين محصلة بيع، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 25.3 مليوناً، ونحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 6.3 ملايين درهم.

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