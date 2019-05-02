9.8 مليارات أرباح 13 بنكاً في الربع الأول بنمو 11.3 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نمت الأرباح الفصلية لـ 13 بنكاً مدرجاً بنسبة 11.3% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، بما يؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» وصلت الأرباح الصافية إلى نحو 9.84 مليارات درهم في الربع الأول، بزيادة قدرها مليار درهم، مقارنة بنحو 8.83 مليارات في الربع الأول من 2018.

واستحوذت 6 بنوك مدرجة في سوق دبي على نحو 55.9% من إجمالي الأرباح بعدما وصلت أرباحها إلى 5.5 مليارات درهم، بزيادة 17.6%. فيما حازت 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي على حصة بنحو 44.1% من إجمالي الأرباح، مع وصول أرباحها إلى 4.34 مليارات درهم، بزيادة 4.3%.

وحل «بنك أبوظبي الأول» في الصدارة من حيث قيمة الأرباح بـ 3.1 مليارات درهم بنمو 3.63%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ 2.74 مليار درهم بارتفاع 14.9%، وثالثاً «دبي الإسلامي» بأرباح 1.34 مليار درهم بنمو قدره 13.9%.