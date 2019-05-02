22 مليون درهم صافي أرباح «البنك العربي المتحد» للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن البنك العربي المتحد أنه حقق أرباحاً صافياً قدرها 22 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019 مدعوماً بزيادة في إيرادات الفوائد بنسبة 6%، وفي إيرادات غير الفوائد بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

أعلن البنك عن انخفاض في المصاريف التشغيلية بنسبة 3% وتخفيض مخصصات الخسائر الائتمانية بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد أن البنك في وضع جيد للنمو. وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: شهد البنك بداية جيدة لهذا العام حيث حقق أداءً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وأكد أن مجلس الإدارة متفائل بشأن مستقبل البنك، ونحن على ثقة من أن البنك سيسهم في تطوير أعماله والارتقاء بنوعية وتميّز برامجه وتحسين جودة عروضه، ما يضمن راحة لعملائه، وتحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا.

من جانبه، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: أداؤنا المالي يدعمه تقدم ملموس في أنشطتنا الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 6% في إيرادات الفوائد مع تحسين جودة الأصول وانخفاض نفقات التشغيل، ونؤمن أن البنك العربي المتحد في وضع جيد للاستفادة من التنمية الاقتصادية في الإمارات.