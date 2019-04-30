584 مليوناً أرباح «إعمار مولز» الربعية بنمو 7 %

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار مولز»، والتي تمتلك «إعمار العقارية»، حصة الأغلبية فيها، تحقيق صافي أرباح بقيمة 584 مليون درهم خلال الربع الأول 2019، بنمو نسبته 7 % مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال الربع الأول 2018، والذي بلغ 548 مليونا.

وحققت إيرادات «إعمار مولز» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 نمواً بنسبة 4 % لتصل إلى 1.07 مليار درهم مقارنة بإيرادات الربع الأول 2018 والبالغة 1.03 مليار درهم. ويرجع هذا النمو إلى الأداء القوي لمراكز التسوق التابعة للشركة، بما في ذلك «دبي مول» و«دبي مارينا مول» ومختلف وجهاتها الواقعة ضمن المجمعات السكنية.

كان الاجتماع السنوي الرابع للجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز» شهد الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.3 مليار درهم أي ما يعادل 10 % من رأس مال أسهم الشركة، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وحافظت أصول «إعمار مولز» على معدلات إشغال قوية بلغت 92 %، في حين وصل عدد الزوار خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 36 مليون شخص، بنمو نسبته 3 % مقاربة بعدد الزوار في الربع الأول من عام 2018 والذي بلغ 35 مليون زائر.

وبدوره، استقبل «دبي مول»، الذي استقطب أكثر من 80 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، 22 مليون زائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وجاء ذلك مدعوماً لنمو عدد السياح القادمين إلى دبي، بالتزامن مع زيادة وتيرة الزيارات المتكررة من قبل المقيمين.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: نعتمد هذا العام استراتيجية تقوم على الاستفادة المثلى من أصولنا المتنوعة والارتقاء بالتجارب، التي نقدمها للزوار من خلال التخطيط الدقيق لأعمال توسعة «دبي مول» ووجهاتنا التجارية الأخرى.

ولا شك في أن تعزيز قنوات التسويق الشاملة، الذي يتجسد في استحواذنا على «نمشي»، سيكون عنصراً داعماً لنمو أعمالنا، وسيتيح لنا في الوقت ذاته تلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء المهتمين بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وجهات جديدة

تفتتح «إعمار مولز» مشروع توسعة «فاونتن فيوز» و«زعبيل» لربط «دبي مول» ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي. ومن المقرر افتتاح المشروعين خلال الأشهر المقبلة، ليضيفا 4500 موقف للسيارات في «دبي مول».

وستفتتح «إعمار» «دبي هيلز مول»، المنطقة التجارية العائلية في «دبي هيلز استيت» العام المقبل. وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم «إعمار مولز» بإعادة تطوير «قرية السهول» لإضافة نحو 95 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير.