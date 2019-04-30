ضغوط البيع تهبط بالأسواق وسط مشتريات للأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط عمليات بيع وضغوط جني أرباح طالت مختلف قطاعات السوق وتركزت بشكل أساسي على الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي البنوك والعقار والاتصالات، في وقت عزّز فيه المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم لاقتناص الفرص مع تفاؤلهم بنتائج الشركات الفصلية.

وفقد سوق دبي نحو 15.6 نقطة أو ما نسبته 0.56% إلى مستوى 2760.14 نقطة متأثراً بهبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 48.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5332.44 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 480.38 مليون درهم، موزعة بواقع 282 مليوناً في أبوظبي و198.35 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 195.7 مليون سهم، منها 56.9 مليوناً في أبوظبي و138.8 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 5530 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.87% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.05% و«إعمار للتطوير» 0.76% و«داماك» 1.59% و«أرابتك» 2.34% و«الاتحاد العقارية» 3.51%، فيما صعد «إعمار مولز» وحيداً بنسبة 2.34%.

ونزل قطاع البنوك أيضاً بنسبة 0.19% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.52%، فيما قلّص «الإمارات دبي الوطني» من خسائر القطاع بعد صعوده بنسبة 0.84%، وهبط قطاع الاستثمار بنحو 1.72% مع تراجع «سوق دبي المالي» 2.65% و«دبي للاستثمار» 1.44% و«شعاع» 2.24%.

وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.54% على أثر تراجع «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» و«أرامكس» بنحو 0.97% و0.7% و0.21% على التوالي.

ولم يرتفع سوى سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار مولز»، فيما هبطت باقي الأسهم وتصدرها «سلامة» بنسبة 7.24% إلى 0.52 درهم، ثم «تكافل الإمارات» بنحو 7.19%. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 39.3 مليون درهم ليغلق عند 4.7 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات 27.67 مليون درهم ليصل إلى 0.99 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك بنسبة 0.9% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 1.2% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%. وانحدر قطاع العقار بنحو 1.68% مع هبوط «الدار» 1.61%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 2.31% مع انخفاض «دانة غاز» 4.12% و«أدنوك للتوزيع» 0.38% مقابل ارتفاع «طاقة» 0.67%، ونزل قطاع الاستثمار بنحو 3.28% مع انخفاض «إشراق» 5.09% و«الواحة كابيتال» 2.68%.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 165.4 مليون درهم ليغلق عند 10 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» حاصداً نحو 35.1 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 5.9 دراهم.

إفصاحات

ارتفعت أرباح مصرف عجمان بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 42.84 مليون درهم مقابل 34 مليوناً خلال الفترة من عام 2018.

اعتمدت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين المقترح بشأن إلغاء إدراج أسهمها بسوق دبي المالي، والتقارير المالية السنوية.

تراجعت خسائر شركة الصفوة مباشر 33% إلى 970.39 ألف درهم، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر 1.45 مليون درهم في الفترة نفسها من 2018.

ارتفعت أرباح شركة طيران أبوظبي بنسبة 3% إلى 60.28 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 58.29 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت شركة «العين الأهلية للتأمين» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً انعقاده اليوم لعدم اكتمال النصاب، على أن يحدد موعد آخر للاجتماع.

صادقت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على مقترح مجلس الإدارة باعتماد سياسة توزيع الأرباح بصورة ربع و/‏ أو نصف سنوية.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بإجمالي 10 ملايين درهم، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% وبإجمالي 10 ملايين درهم من رأس المال المدفوع عن 2018.