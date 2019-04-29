1.16 مليار أرباح «جافزا» 2018

المصدر: دبي ـــ سيد صالح

حققت سلطة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والشركة التابعة لها صافي أرباح 1,159 مليار درهم، عن عام 2018، وبلغت الإيرادات 1,956 مليار درهم، فيما بلغت قيمة أرباحها الإجمالية عن الفترة نفسها بعد طرح قيمة كلفة المبيعات 1,527 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الأرباح التشغيلية عن الفترة نفسها 1,363 مليار درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لأسهم المجموعة في نهاية العام 4,26 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة أرباح الأسهم المحتجزة في نهاية العام 5,73 مليارات، وفقاً للقوائم المالية المُجَمّعة التي نشرتها السلطة، بعد تدقيقها من جانب مجموعة «كيه بي إم جي» للاستشارات.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية والتدفقات المعادلة للنقد لدى المجموعة في نهاية العام 251,84 مليون درهم، كما بلغت القيمة الإجمالية للأصول في حيازة المجموعة 13,11 مليار درهم، منها 12,3 مليار درهم في صورة أصول ثابتة، منها تجهيزات ومعدات بـ3,05 ملايين درهم، و4,33 مليارات درهم للممتلكات الاستثمارية، و 7,97 مليارات درهم أراض وحقوق ملكية، و800,8 مليون درهم أصول جارية.