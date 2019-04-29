تراجع أسواق الأسهم بضغط العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسواق المحلية بختام جلسة أمس، متجاهلين هبوط المؤشرات الرئيسية وعودة تراجع السيولة إلى حدود 200 مليون درهم، في وقت تباينت توجهات المحافظ والمؤسسات، إذ عمدوا إلى الشراء في دبي وجني الأرباح في أبوظبي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.42% ليغلق عند 2775.74 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والسلع، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.21% إلى مستوى 5380.67 نقطة على أثر هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 209.17 ملايين درهم، منها 119.17 مليون درهم في دبي، و90 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 105.46 ملايين سهم، موزعة بواقع 82.16 مليون سهم في دبي، و23.3 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 2484 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1% بضغط هبوط «إعمار العقارية» 1.04%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«إعمار مولز» 1.16%، و«الاتحاد العقارية» 0.99%، و«أرابتك» 1.38%، و«داماك» 1.56%، فيما ارتفع «ديار» وحيداً بنسبة 0.54%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 4.17% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 5.44%، و«سوق دبي المالي» 0.75%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.31%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.38%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.91% بدعم صعود «أرامكس» 1.74%، فيما استقر «العربية للطيران»، و«تراجع الخليج للملاحة» 0.47%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 26.5 مليون درهم، ليغلق عند 2.25 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 19.17 مليون درهم، ليستقر عند 1.06 درهم. وحقق سهم «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 4.74% ليغلق عند 0.508 درهم، فيما تصدر سهم «مجموعة السلام القابضة» الخاسرين منخفضاً بنسبة 7.66% إلى 0.47 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.3% بضغط هبوط «أبوظبي الأول» 0.36%، و«أبوظبي التجاري» 0.59%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%، فيما ارتفع «الاتحاد الوطني» بنسبة 0.34%. وهبط قطاع العقار بنسبة 0.32% مع انخفاض «الدار» 0.53%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» أكثر من 2%، ونزل قطاع الطاقة 0.63% نتيجة نزول سهم «دانة غاز» 2.02%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، فيما ارتفع «طاقة» 4.59%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً نحو 27 مليون درهم، ليغلق عند 10.06 دراهم، تلاه «الاتحاد الوطني» بسيولة بقيمة 18.7 مليون درهم، ليصل إلى 5.9 دراهم. وكان سهم «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.1% إلى 0.95 درهم، فيما كان سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الأكثر هبوطاً بنسبة 10% إلى 1.44 درهم.

المؤسسات والأجانب

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 28.2 مليون درهم، منها 5.6 ملايين درهم للخليجيين، و22.6 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 28.2 مليون درهم، موزعة بواقع 14 مليون درهم للعرب، و14.16 مليون درهم للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 5.6 ملايين فيما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 4.36 ملايين درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص باستمرار على تضمين أوامر الشراء أو البيع التي يصدروها لشركة الوساطة، على البيانات الأساسية للأمر المتمثلة في تاريخ الأمر، ووقت تسليم الأمر لشركة الوساطة، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» على التقارير المالية السنوية، ومقترح عدم توزيع أرباح على المساهمين.

يعتمد مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير» النتائج المالية للربع الأول لعام 2019 خلال اجتماعه المقرر الأربعاء.

يناقش مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» خلال اجتماعه الأربعاء نشاطات وأعمال الشركة.

أعلنت شركة «أرامكس» عقد اجتماع مجلس إدارتها الأربعاء لمناقشة النتائج غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس، وتعيين عضو جديد بالمجلس خلفاً لمحمد العقار الذي استقال مؤخراً.

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة في بورصتي دبي والكويت عن حكم محكمة أول درجة (المحكمة الكلية بالكويت) الخميس الماضي بانتهاء عقد التخصيص رقم (157) المُبرم بين الشركة والهيئة اعتباراً من 30 يونيو 2018.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي 17.79 مليون درهم بواقع 5 فلوس للسهم الواحد عن العام 2018، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق 5 مايو المقبل.

يجتمع مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» في 1 مايو للبت في هيكلة مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.

يعتمد مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» في 1 مايو البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من العام الجاري.