الإمارات دبي الوطني ييسر التمويل الفوري للشركات

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه يتيح لعملائه من الشركات إمكانية الحصول على التمويل الفوري مقابل إيداعاتهم النقدية بالدرهم الإماراتي عبر شبكته التي تضم أكثر من 240 جهاز إيداع نقدي ذكيا.

وتأتي المبادرة، التي تم إطلاقها بالشراكة مع «ترانس جارد»، لتتيح لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات إمكانية الوصول إلى التمويل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مقابل المبالغ التي يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي الذكية التابعة والمثبتة في مقراتهم.

وتقبل الأجهزة المبالغ النقدية بكافة العملات، إضافة إلى الشيكات والعملات المعدنية، وهي قادرة على كشف النقود المزورة، مما يساهم في الحد من أخطار السرقة أو عمليات الاحتيال المرتبطة بالتعاملات النقدية.

وبفضل إلغاء الحاجة إلى احتساب المبالغ النقدية وتصنيف فئاتها، فالأجهزة الذكية للإيداع النقدي استكمال عملية التسوية بسرعة أكبر، كما أنها توفر مجموعة خصائص أخرى تشمل إيداع المبالغ النقدية الضخمة، وسهولة تتبع المعاملات المالية، وإشعارات التمويل عبر البريد الإلكتروني.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: مرة أخرى، يؤكد البنك على مكانته في طرح الحلول المصرفية المبتكرة بإطلاقه لأكبر شبكة من الأجهزة الذكية للإيداع النقدي الفوري في أرجاء الإمارات.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ليساعد العملاء على الحد من المخاطر التشغيلية والتكاليف وتحسين إدارة وارداتهم النقدية، كما أنها تندرج في إطار التزامنا المتواصل بالاستثمار في التقنيات وتقديم الحلول السبّاقة التي تسهم بدور مباشر في تعزيز قيمة أعمال عملائنا. و

الخدمة هي الأحدث ضمن سلسلة من الخدمات التي أطلقها «قسم خدمات المعاملات المصرفية» في البنك على غرار سداد ضريبة القيمة المضافة والمبالغ المستحقة عبر الإنترنت من خلال منصة «سمارت بيزنس»، وإضافة الرصيد إلى محفظة «نقودي» الإلكترونية والمدفوعات بواسطة القسائم الإلكترونية والإيداع النقدي في مواقع شريكة.

وحاز القسم عدة جوائز في 2018 منها «أفضل بنك للمعاملات وأفضل بنك لإدارة النقد في الإمارات» من «ذا آسيان بانكر»، و«أفضل بنك لإدارة النقد محلياً في الإمارات 2018» من جوائز آسيان للعمليات المصرفية والتمويل.