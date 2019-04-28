«سوق أبوظبي» يختتم مشاركته في اجتماعات اتحاد البورصات العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، وفد السوق في اجتماعات اتحاد البورصات العربية في القاهرة 23 و24 الجاري بحضور رؤساء وممثلي البورصات وشركات الإيداع والمقاصة العربية، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من شركات الوساطة والخبراء الماليين من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد.

وناقش الاجتماع آليات تطوير الأسواق المالية العربية وسبل مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجالات الإفصاح والشفافية وممارسات الحوكمة في الأسواق المالية.

توحيد الرؤى

وأكد خليفة المنصوري أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البورصات العربية، وضرورة توحيد الرؤى والأهداف للأسواق المالية العربية.

وتم خلال الاجتماع تكريم سوق أبوظبي للأوراق المالية ممثلاً بخليفة المنصوري بوصفه رئيس الدورة السابقة التي عقدت في أبوظبي في سبتمبر 2018 واستضافها سوق أبوظبي للأوراق المالية.