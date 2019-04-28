سوق دبي المالي يمنح «الأنصاري» للخدمات المالیة تصنیف 5 نجوم

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة الأنصاري للخدمات المالیة على جائزة برنامج (تقییم تمیز الوسطاء) بتصنيف (5 نجوم) من سوق دبي المالي، بالتعاون مع اقتصادية دبي، من خلال حفل التكريم، الذي أنظمه سوق دبي الماضي الأسبوع الماضي لتكريم عدد من شركات الوساطة تقدیراً لجهود الشركة في تقدیمها أعلى مستويات التمیز في الخدمات المقدمة لقاعدة مستثمريها.

وقام حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي وعلي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي بتسليم شهادة التكريم لإياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية.

وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، نفخر بحصول شركة الأنصاري للخدمات المالیة على التكریم من سوق دبي المالي بتصنیف الشركة من فئة الخمس نجوم، وهو یشكل عامل تحفیز للشركة لتقدیم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات المالیة لقاعدة مستثمریها لا سیما أن شركة الأنصاري للخدمات المالیة ومنذ تأسیسها ملتزمة بتقدیم أفضل مستوى من الخدمات لتحقیق أعلى مستویات رضا المستثمرین.