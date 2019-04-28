231.8 مليون دولار أرباح البنك العربي الفصلية بنمو 5.2 %

المصدر: دبي - البيان

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق النتائج الإيجابية خلال الربع الأول، حيث حققت 231.8 مليون دولار أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 مقارنة بنحو 220.3 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2018 بنمو 5.2% في حين نمت الأرباح قبل الضرائب 9.1% إلى 312.8 مليون دولار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية 25.8 مليار دولار نهاية مارس مقارنة مع 25.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018 وبلغت ودائع العملاء 33.7 مليار دولار مقارنة مع 33.4 مليار دولار نهاية مارس 2018.

وأشار صبيح المصري ـ رئيس مجلس إدارة البنك العربي ـ إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك للربع الأول تؤكد على متانة البنك وسيره قدما نحو تحقيق إيرادات مستدامة وعالية الجودة من أعماله المصرفية مرتكزاً على انتشاره الجغرافي وتنوع موجوداته

وأوضح نعمة صباغ ـ المدير العام التنفيذي للبنك العربيـ أن البنك من خلال كفاءة توظيفاته ونتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية حقق نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 344.7 مليون دولار أمريكي مقابل 334.6 للفترة نفسها من العام السابق، بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية.