جني أرباح جزئي يوقف ماراثون مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح أوقفت ماراثون مكاسبها بعد وتيرة صعود استمرت عدة جلسات متتالية تفاؤلاً بمجموعة من المحفزات الإيجابية في مقدمتها بدء موسم الإعلان عن نتائج الشركات الفصلية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.54% أو ما يعادل 15.14 نقطة ليغلق عند 2787.44 نقطة، متخلياً عن مستوى 2800 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما فقد سوق العاصمة نحو 2.82 نقطة أو ما يوازي 0.05% ليستقر عند 5391.88 نقطة مع هبوط أسهم الطاقة رغم ارتفاع البنوك والاتصالات والعقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 357.5 مليون درهم موزعة بواقع 204 ملايين في دبي و153.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 178.6 مليون سهم، منها 139.1 مليوناً في دبي و39.5 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 3570 صفقة.

سوق دبي

تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.15% إلى 4356 نقطة مع هبوط «إعمار العقارية» 0.21% و«الاتحاد العقارية» 0.49%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.51% و«أرابتك» 0.46%، كما نزل قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.02% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.57% رغم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.42%.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 7.46% مع تراجع «دبي للاستثمار» بنسبة 9.82% و«شعاع» 0.61%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.38%، كما نزل قطاع النقل بنسبة 0.7% بضغط هبوط «أرامكس» 1.28% فيما استقر سهما «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» دون تغيير.

وهيمن سهم «إعمار» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 47.13 مليون درهم ليغلق عند 4.8 دراهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» حاصداً نحو 36.8 مليون درهم ليقفل عند 1.47 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 26.96 مليون درهم ليصل إلى 5.23 دراهم. وحقق سهم «المصرف الخليجي التجاري» أكبر نسبة صعود بنحو 7.47% إلى 0.64 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.04%، مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.8% و«الاتحاد الوطني» 1.55% رغم هبوط «أبوظبي الأول» بنسبة 0.12% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ناسداك

انخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.11% ليغلق عند 3397.69 نقطة بعد التداول على 125.27 ألف سهم بقيمة 2.08 مليون دولار من خلال 106 عمليات. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 1403 عقود بقيمة 623.8 ألف درهم من خلال 8 عمليات، وانخفضت عقود «مصرف الإنماء» 0.57% و«الاتحاد العقارية» 0.49% و«دبي الإسلامي» 0.57% و«أبوظبي الأول» 0.13%.

إرشادات

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إفصاحات



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