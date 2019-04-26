بنك رأس الخيمة: موجة الاندماج تمنح فرصاً للمقرضين الصغار

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني في مقابلة مع «بلومبرغ»: إنه لا يزال هناك متسع للمقرضين الصغار في الإمارات رغم أن موجة الاندماج تخلق منافسين أكبر، مضيفاً أن البنك هو أكبر ممولي المشروعات الصغير والمتوسط، ما يساعده على الحفاظ على مكانته عبر ضخ المزيد من التمويل لدعم القطاع الواعد. وطور البنك الذي تمتلكه حكومة رأس الخيمة لنفسه مكانة مناسبة وسط منافسة حادة من 50 بنكاً من خلال

باقة من الخدمات للشركات الصغيرة حيث يسهم القطاع بنحو 35 % من أرباح البنك. وأشار إلى أن البنك يقيّم بشكل مستمر احتمالات الاندماج بقوله: «نحن نرغب في الدمج لأن من المنطقي بحثه من منظور الأعمال».

وتوقع إنجلاند نمو القروض بين 3 - 4 % عام 2019 فيما ينمو الإقراض بين 6 - 7%.