10 مليارات مكاسب أسهم أبوظبي في 5 أيام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، إذ ربحت أسهم أبوظبي ما يناهز 10 مليارات درهم، على وقع مجموعة من المحفزات الإيجابية، عززت شهية المستثمرين، بينما هبط سوق دبي بعد تعرضه لعمليات جني أرباح.

وارتفع سوق أبوظبي 1.89 %، عند مستوى 5391.87 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والخدمات، فيما هبط سوق دبي 0.94 %، إلى 2787.44 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والنقل والاستثمار، في مقابل ارتفاع البنوك.

وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع في أبوظبي كل من «أبوظبي الأول» 3.09 %، و«أبوظبي التجاري» 5.2 %، و«الاتحاد الوطني» 5 %، و«اتصالات» 0.72 %، و«أدنوك للتوزيع» 1.53 %، فيما هبط «دانة غاز» 8.3 %، و«طاقة» 4.49 %، و«إشراق» 7.3 %، و«الواحة كابيتال» 5.13 %.

وفي دبي، ارتفع «إعمار للتطوير» 5 %، و«إعمار مولز» 1.7 %، و«دبي الإسلامي» 1.95 %، فيما هبط «إعمار العقارية» 2.83 %، و«أرابتك» 3.13 %، و«دبي للاستثمار» 8.13 %، و«أرامكس» 3.5 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.83 %.

أبوظبي التجاري5.2 %إعمار للتطوير5 %الاتحاد الوطني5 %أبوظبي الأول3.09 %دبي الإسلامي1.95 %إعمار مولز1.7 %أدنوك للتوزيع1.53 %اتصالات0.72 %