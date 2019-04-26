«الإمارات الإسلامي» يعلن أسماء أول 5 فائزين بسيارات «تيسلا»

المصدر: دبي- البيان

أعلن الإمارات الإسلامي، أمس، أسماء أول خمسة متعاملين حالفهم الحظ للفوز بسيارات «تيسلا» الشهيرة في إطار حملته الترويجية لحساب التوفير «كنوز»، والسارية حتى 30 أبريل 2019.

وضمت اللائحة الأولى المعلنة للفائزين كلاً من: ريم الحسني، فاطمة عبدالله، آلاء محمد العلي، أحمد رحيم شهراوي، وهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ريزوانا سيكاندر من باكستان، وسيجري الإعلان عن لائحة إضافية تضم خمسة فائزين آخرين بالجائزة المرموقة في ختام الحملة.

وتشمل الحملة الترويجية متعاملي حساب «كنوز» الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون بها في حسابهم لفرصة واحدة للدخول في السحب الشهري على سيارة «تيسلا». ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة للفوز بإحدى الجوائز النقدية اليومية الخمس وقيمة كل منها 3000 درهم يومياً، مقابل الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.

وفي هذا السياق، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»:

«يسعدنا الإعلان عن أول خمسة فائزين محظوظين بجائزة حملتنا الترويجية لحساب التوفير «كنوز»، ونتمنى حظاً أوفر للمتعاملين الآخرين المشاركين في هذه الحملة. ويشهد حسابنا المخصص للتوفير «كنوز» إقبالاً متزايداً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وسكانها على حد سواء، وذلك بفضل حرصه المتواصل على مكافأتهم بالفرص التي تغير حياتهم للأفضل».

ويعتبر حساب التوفير «كنوز» الفائز بجائزة «أفضل منتج مصرفي» المرموقة من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو 2018»، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، ويمنح المتعاملين فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم، أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من خمس جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.