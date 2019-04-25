البنك الدولي: 65 دولاراً لبرميل النفط في 2020

المصدر: دبي- البيان

توقع البنك الدولي أن تستقر أسعار النفط عند 66 دولاراً للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وعند 65 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل بأكمله.

وأصدر البنك الدولي، أمس، «توقعات أسواق السلع» لشهر أبريل، والتي جاء فيها أن أسعار النفط ستنخفض إلى 66 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغت خلال الشهر الجاري 75 دولاراً للبرميل، وبرر البنك هذا التراجع بأن التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري سيكون أشد من المتوقع.

وعلى النقيض من أسعار النفط، والتي تعافت بشكل ملحوظ خلال الفصل الأول من العام الجاري، فقد شهد نفس الفصل تراجعاً حاداً في أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وذلك بسبب انخفاض الطلب عليهما نتيجة اعتدال المناخ العالمي نسبياً خلال الشتاء الجاري وأيضاً بدء تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان.