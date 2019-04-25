أصول بنوك دبي تقترب من التريليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

اقتربت أصول بنوك دبي الخمسة من حاجز تريليون درهم، لتصل إلى 970.15 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 938.05 ملياراً في نهاية ديسمبر 2018، بنمو قدره 3.4 %، أو ما يعادل 32.1 مليار درهم. ويتوقع أن يشهد عام 2019، نمواً قياسياً في أرباح البنوك.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، زادت الأرباح الفصلية للبنوك الخمسة إلى نحو 5.1 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو قدره 13.4 % على أساس سنوي، أو ما يعادل 601.27 مليون درهم، مقارنة بنحو 4.48 مليارات في الفترة ذاتها من عام 2018.

وقال محللون ماليون لـ «البيان الاقتصادي»، إن نتائج بنوك دبي فاقت التوقعات، بما يؤكد قوة ملاءتها المالية، في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية، وسيولة مرتفعة، لا سيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر، وتوقعوا استمرار وتيرة النمو خلال العام الحالي مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

ووفق المسح، جاء بنك «الإمارات دبي الوطني» في الصدارة، بعدما تخطت أرباحه، شاملة أرباح بنك «الإمارات الإسلامي»، حاجز 2.7 مليار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 14.95 %، مقارنة بنحو 2.38 مليار في الفترة المقارنة من 2018، بدعم التحسن في إجمالي الدخل، مدفوعاً بنمو القروض واستقرار الهوامش.

وحل بنك دبي الإسلامي ثانياً بأرباح 1.35 مليار درهم، بنمو 4.07 %، مقارنة بنحو 1.3 مليار في الفترة المقابلة، نتيجة النمو المتواصل لإجمالي دخل البنك، وتحسن الكفاءات، فيما جاء «بنك المشرق» ثالثاً، بعدما حقق أرباحاً صافية 649.2 مليون درهم، بنمو 6.6 %، مقارنة بنحو 609.2 ملايين في الفترة المقابلة، مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 13.6 %، واستقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع.

وحقق «مصرف الإمارات الإسلامي»، أكبر نسبة نمو، بعدما زادت أرباحه 97.1 %، من 208.5 ملايين في الربع الأول من 2018، إلى 411.1 مليوناً في الربع الأول 2019، وارتفعت أرباح دبي التجاري بنحو 21.6 %، إلى 340.05 مليون درهم، مقابل نحو 279.7 مليون في الفترة المقارنة من 2018.

وعلى صعيد الأصول، استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على نحو 54 % من الإجمالي، شاملة أصول «مصرف الإمارات الإسلامي» بنحو 60.5 ملياراً، لتصل أصوله إلى 525.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول، مقابل نحو 500.34 مليار في نهاية العام الماضي، فيما وصلت أصول «بنك دبي الإسلامي» إلى 226.5 مليار درهم، مقابل 223.68 مليار درهم، تعادل 23.3 % من الإجمالي، ثم «بنك المشرق» بأصول 141.6 مليار درهم، توازي 14.6 % من الإجمالي، ثم «دبي التجاري» بأصول 76.2 ملياراً.

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن بنوك دبي حققت نتائج إيجابية وجيدة في الربع الأول، وسط زيادة واضحة في الأرباح الصافية، رغم وجود زيادة في المخصصات، بسبب تطبيق البنوك للمعايير الدولية «IFRS 9»، هذا إلى جانب نجاح البنوك في خفض التكاليف والمصروفات، وأيضاً زيادة إيراداتها بدعم ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضح قصابية أن بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، حققا نمو إيجابياً في خانة العشرات، وهو أمر جيد جداً، ويؤكد استمرار البنوك في خططها التوسعية.

وتوقع قصابية أن تواصل البنوك أداءها المالي القوي خلال العام الجاري، حيث من المقدر أن تحقق نمواً أكبر في صافي أرباحها خلال العام الجاري، وبالتالي، سيسهم ذلك في رفع نسب التوزيعات النقدية للمساهمين مع نهاية 2019.

تحسن مستمر

اتفق مع الرأي السابق، الخبير المصرفي مالك الزعبي، مشيراً إلى أن بنوك دبي واصلت أداءها القوي، مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، انعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك.

وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي، ما زال يحظى بتوقعات إيجابية، في ظل تحسن أسعار النفط، إلى جانب السيولة المصرفية الكافية، وجهود التحول إلى اقتصاد أكثر تنويعاً، ما يؤدي إلى نمو القروض، مع زيادة في صافي الربح، على خلفية تحسين جودة الأصول.

وتوقع الزعبي أن يشهد عام 2019، نمواً قياسياً في أرباح البــنوك، لتحقق مستويات تاريخـــية، مع التحسن الملحوظ في معـــدلات الإقراض، لا سيما مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي، استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020، وأيضاً في أبوظبي، مع افتتاح مشاريع عقارية وسياحية جديدة.