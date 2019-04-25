الأسواق تتماسك أمام ضغوط جني الأرباح بدعم البنوك والاتصالات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أمام عمليات جني أرباح لتنجح في البقاء أعلى مستوياتها الجديدة المخترقة بالجلسات السابقة مدعومة بالحراك الإيجابي على بعض الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات، وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة مع تجاوزها 500 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.3% إلى مستوى 2802.58 نقطة مع تراجع أسهم العقار والتأمين والسلع والاتصالات والنقل والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.18% عند مستوى 6394.69 نقطة بضغط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 507.67 ملايين درهم، منها 306.97 ملايين درهم في دبي، و200.7 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 224.8 مليون سهم، توزعت بواقع 167 مليون سهم في دبي، و57.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4621 صفقة.

سوق دبي

تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.58% بعد هبوط «إعمار العقارية» 2.04%، و«إعمار مولز» 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 0.98%، و«أرابتك» 0.92%، و«داماك» 0.78%، و«ديار» 3.06%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 0.77%.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1.3% مع نزول «أرامكس» 2.51%، بالرغم من استقرار «العربية للطيران» وارتفاع «الخليج للملاحة» 0.82%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.79% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.96% و«الإمارات دبي الوطني» 0.85%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.3% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.88%، فيما هبط «شعاع كابيتال» 1%، و«سوق دبي المالي» 0.38%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 70.4 مليون درهم، ليغلق عند 5.26 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها 51.65 مليون درهم، ليقفل عند 4.81 دراهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» بتداولات 45.25 مليون درهم، ليصل عند 1.63 درهم، وحقق سهم «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 3.57% إلى 1.16 درهم، فيما كان سهم «الخليجي التجاري»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.49% إلى 0.6 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.42% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.71% رغم ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.4%، و«الاتحاد الوطني» 0.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%. وهبط قطاع العقار بنسبة 0.7% مع تراجع «الدار» 0.53%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.46%.

وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.62% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.77%، و«دانة غاز» 0.95%.

وحل «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 65 مليون درهم ليغلق عند 16.68 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 43 مليون درهم، ليصل عند 10.04 دراهم، ثم سهم «أدنوك للتوزيع» حاصداً 19.37 مليون درهم ليقفل عند 2.61 درهم. وتصدر سهم «القدرة القابضة» الرابحين بنسبة 7.1% إلى 0.82 درهم، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5% إلى 0.95 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق الإمارات، بصافي استثمار 60.68 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم للعرب، و14.74 مليون درهم للخليجيين، و38.87 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 60.68 مليون درهم.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 32.87 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 32.87 مليون درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2019.

وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» خلال اجتماعه أول من أمس، على تعيين محمد حسين الخوري عضواً غير تنفيذي مستقلاً.

يعقد مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير اجتماعاً في الثاني من مايو المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2019.

يجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار في 6 مايو المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2019.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 15% من رأس المال بإجمالي 31.05 مليون درهم عن 2018.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «فودكو القابضة» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بإجمالي 12 مليون درهم أو ما يعادل 12 فلساً لكل سهم عن العام 2018.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي لبناء السفن» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن 2018، واعتماد تعيين مطر خلفان الشامسي عضواً بمجلس الإدارة خلفاً لعلي حسن المرزوقي.

وافقت عمومية شركة «إشراق للاستثمار» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018.

يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» في 29 أبريل الجاري لاعتماد البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.