251 مليوناً أرباح «الاتحاد الوطني» الربعية

المصدر: أبوظبي – البيان

سجل بنك الاتحاد الوطني صافي أرباح قدرها 251 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض قدره 41% مقارنة بنحو 426 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 848 مليون درهم بانخفاض 4% نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفوائد، وانخفض الدخل من الرسوم والعمولات على خلفية تناقص حجم الأعمال، ما أدى إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد، كما تأثر صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي، والذي سجل 670 مليون درهم بانخفاض صافي هامش الأرباح بمقدار 4 نقاط أساس مسجلاً نسبة 2.58% للربع الأول من العام الجاري.

واستقر صافي القروض والسلفيات بشكل عام عند مستوى نهاية العام السابق، حيث سجل 72.2 مليار درهم بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت الأصول 105 مليارات درهم.

وشهدت ودائع العملاء زيادة بنسبة 2% لتسجل 76.6 مليار درهم، واستمر وضع السيولة للمجموعة مرضياً، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 27% من إجمالي الموجودات، كما استمرت مؤشرات السيولة الأخرى قوية، حيث سجلت نسبة القروض للودائع 94.3% وبلغت نسبة السلفيات للموارد المستقرة نحو 84%.