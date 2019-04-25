270 مليوناً أرباح «رأس الخيمة الوطني» بنمو 31.7 %

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ارتفاع صافي الأرباح بمعدل 31.7% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 270 مليون درهم، وارتفع إجمالي الإيرادات بمعدل 8.5% إلى مليار درهم، وارتفع إجمالي الموجودات بمعدل 1.6% إلى 53.5 مليار درهم، فيما زاد إجمالي القروض والسلف بنسبة 0.5% إلى 34.6 مليار درهم، وارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 35.4 مليار درهم بزيادة 3.8%.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك، إن إيرادات البنك تجاوزت المليار درهم، وهي المرة الثانية في تاريخ البنك التي نحقق فيها مثل هذه النتيجة بفضل استراتيجية التنويع التي يتبعها البنك، والتي بدأت قبل 4 سنوات.