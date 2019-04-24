وزير المالية السعودي: أطلقنا حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 12.5 مليار ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء عن بدء بلاده بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 12.5 مليار ريال، مشيرا إلى أنه تم ضخ ملياري ريال منها والعملية مازالت مستمرة.

وقال الجدعان ، خلال جلسة حوار ضمن "مؤتمر القطاع المالي" اليوم ، إن الهدف من ذلك هو دعم نمو القطاع الخاص عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجدعان أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال السنوات القادمة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.

وصرح الجدعان بأن المملكة حققت فائضاً في ميزانيتها بقيمة 8ر27 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف أن "إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 48 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وارتفع إجمالي الانفاق بنحو 8 بالمئة لنفس الفترة".

واوضح الوزير السعودي أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت في الربع الأول من عام 2019 بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في نفس الربع من 2014، إذ بلغت 76 مليار ريال.

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