سوق أبوظبي يخترق 5400 نقطة بمكاسب 1.9 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت المحفزات والأنباء الإيجابية من أداء الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، ليواصل على أثرها سوق أبوظبي ماراثون صعوده بمكاسب 1.9 مليار درهم مخترقاً حاجز 5400 نقطة مع توالي إعلان الشركات عن نتائج فصلية قوية، فيما تراجع سوق دبي بنحو طفيف بضغط عمليات جني الأرباح، لكنه بقي أعلى مستوى 2800 نقطة.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.34% ليغلق عند 5404.53 نقاط محافظاً على أعلى مستوياته في 14 عاماً، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات، فيما هبط سوق دبي بنسبة 0.35% إلى مستوى 2811 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والتأمين.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 451.6 مليون درهم، منها 292.6 مليون درهم في دبي، و159 مليون درهم في أبوظبي، وجري التداول على 220.5 مليون سهم، موزعة بواقع 165.5 مليون سهم في دبي، و55 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 4150 صفقة.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.58% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.72%، و«أبوظبي التجاري» 1%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها بعد إعلان الشركة زيادة سنوية في أرباحها بنسبة 5% إلى 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019.

فيما انخفض قطاع العقار بنسبة 0.65% مع تراجع «الدار» 0.53%، و«رأس الخيمة العقارية» 2%، ونزل قطاع الطاقة أيضاً بنسبة 0.64% مع هبوط «دانة غاز» 1.87%، رغم ارتفاع «طاقة» 3.53%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 54 مليون درهم ليغلق عند 16.8 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 22.5 مليون درهم إلى 4.84 دراهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» حاصداً 20 مليون درهم ليغلق عند 10 دراهم. وحقق سهم «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 3.53% إلى 0.88 درهم، فيما كان سهم «أكسا للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.82% إلى 0.45 درهم.

سوق دبي

وفي دبي، تراجع قطاع العقار بنسبة 1.37% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.19%، و«الاتحاد العقارية» 0.97%، و«ديار» 1.75%، و«أرابتك» 1.8%، في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» بنسبة 1.04%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.12% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.26%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 1.17%، بعد إقرار مجلس إدارة البنك بحث إمكانية الاستحواذ على «نور بنك».

بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع صعود «دبي للاستثمار» بنسبة 0.63% و«شعاع كابيتال» 0.61%، وزاد قطاع النقل بنسبة 1.3% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.98%، و«أرامكس» 1.91%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.35 مليون درهم، ليغلق عند 5.21 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 50 مليون درهم، ليغلق عند 4.91 دراهم، ثم سهم «العربية للطيران» بسيولة قدرها 27.7 مليون درهم، ليصل صوب 1.03 درهم. وحقق سهم «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.38% ليصل إلى 0.49 درهم، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.67% إلى 1.12 درهم.

إرشادات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة أن يتولوا بأنفسهم أو من خلال وكيلهم القانوني إصدار أوامر الشراء والبيع عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات دون موافقتك.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليجية للاستثمارات العامة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وإجراءات الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي تتضمن تخفيض رأس المال من 1.8 مليار درهم إلى 350 مليون درهم وذلك بإطفاء خسائر متراكمة قدرها 1.4 مليار درهم.كما أقرت العمومية تعليق تداول الأوراق المالية للشركة في سوق دبي المالي، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يعقد مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي الأحد المقبل اجتماعاً لمناقشة نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، إلى جانب الأمور الاعتيادية للشركة.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الوطنية، توزيع أرباح نقدية عن عام 2018 بنسبة 10% من قيمة الأسهم الاسمية أي ما يعادل 35.88 مليون درهم بمعدل 10 فلوس لكل سهم.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «التأمين فيدلتي المتحدة»، أمس، على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام 2018.

يجتمع مجلس إدارة «بنك الاتحاد الوطني»، اليوم، للنظر في مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن الربع الأول من العام الجاري.