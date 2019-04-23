600.3 مليون أرباح «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي- البيان

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي 600.3 مليون درهم أرباحاً صافية بنمو 1.7% خلال الربع الأول 2019،، بينما ارتفعت إيراداته بنسبة 5.3% إلى 1,436.6 مليون درهم، وذلك بفضل نمو أصول تمويل العملاء بنسبة 2.8% إلى 78.1 مليون درهم وارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 57.5% لتبلغ قيمته 185.3 مليون درهم، بالإضافة إلى زيادة الدخل صرف العملات الأجنبية بنسبة 29.6%. وواصل المصرف سياسته الحذرة تجاه المخاطر، حيث بلغت مخصصات خسائر التمويل 186.4 مليون درهم.

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي بالنيابة عن مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا: «جاء أداؤنا التشغيلي خلال الربع الأول من العام 2019 وفقاً للمسار المحدد، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.2%، مما حقق عائداً قوياً على حقوق المساهمين بنسبة 18.3%، وهو من بين أعلى العوائد.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات على خلفية نمو الدخل من تمويلات العملاء والاستثمارات ودخل صرف العملات الأجنبية. ونشهد اليوم زخماً جيداً في مجالات الأعمال التي نركز عليها والتي خصصنا لها استثمارات كبيرة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات المعاملات الدولية».

أساس تنوعي

وأضاف مناع: «ولا تزال رسملة المصرف عند مستويات جيدة، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال بحسب معايير بازل 3 اليوم 17.53%، بينما يبلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 11.70%، ويبقى مستوى السيولة لدينا قوياً أيضاً، ويبلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع 77.7%».

وقال: واصل المصرف زيادة التمويلات الممنوحة للعملاء من مختلف القطاعات على أساس تنوعي، فقد نمت إجمالي محفظة التمويلات بنسبة 2.8%. وسوف نواصل سياستنا الحذرة في إدارة المخاطر لضمان استقرار محفظتنا المالية.

وفي ما يتعلق بالمخصصات، نجح المصرف في الالتزام بنهجه المحافظ في تصنيف محفظة أصوله المتعثّرة واحتساب المخصصات. ونتيجة لذلك، قمنا باحتساب مخصصات إضافية بقيمة 189.3 مليون درهم مقابل تمويلات العملاء المشكوك في تحصيلها.

وقال: استثمرنا في اعتماد التقنيات الجديدة، لنواصل بذلك تنفيذ برنامج المصرف الطموح للتحول الرقمي على مستوى مختلف قطاعات أعماله، والذي نتطلع من خلاله لتوسيع نطاق خدماتنا وإجراء مزيد من التحسينات في منصاتنا الرقمية. وسوف نطلق عدداً من المبادرات الجديدة لتمكين عملائنا من إنجاز معاملاتهم بكل مرونة.

وأضاف مناع: أظهر اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قدرة عالية على المرونة والتكيف، ومن شأن استمرار التزام الحكومة بالاستثمار في مبادرات التنويع الاقتصادية ومبادرات تحفيز الاقتصاد الوطني أن تخلق فرصاً واعدة لمصرف أبوظبي الإسلامي لتطوير وحدات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وفي ضوء التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي.