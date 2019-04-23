تداول 6.6 ملايين شيك بقيمة 307 مليارات درهم خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي أمس، عن ارتفاع القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة في السوق، والتي تم تقديمها لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية التابع للمصرف المركزي بالدولة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 307 مليارات و327 مليون درهم لعدد نحو 6.6 ملايين شيك.

وأشارت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن يناير الماضي شهد تقديم 2.259 مليون شيك بقيمة 105.4 مليارات درهم للمقاصة بينما بلغ عدد شيكات شهر فبراير 2.059 مليون شيك بقيمة 96 مليار درهم وشهر مارس 2.285 مليون شيك بقيمة 105.9 مليارات درهم.

وكشفت الإحصاءات عن قيمة التحويلات المالية التي تم تنفيذها بين بنوك الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت تريليوناً و764 ملياراً و428 مليون درهم، منها تحويلات بين البنوك بمقدار 632 مليار درهم خلال يناير و531 مليار درهم خلال فبراير و600 مليار درهم خلال مارس الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الإيداعات لدى مصرف الإمارات المركزي خلال الربع الأول بلغت 50.4 مليار درهم منها 50.3 مليار درهم أوراق نقدية و9.5 ملايين عملة معدنية، وبلغت إيداعات شهر يناير 17.9 مليار درهم .

وكشفت الإحصاءات عن أن إجمالي السحوبات المالية التي تم سحبها من المصرف المركزي بلغت خلال الربع الأول 52.8 مليار درهم، منها 52.7 مليار درهم أوراق نقدية و14 مليون درهم عملة معدنية.

وخلال شهر يناير بلغ إجمالي السحوبات 17.8 مليار درهم، ونحو 16.4 مليار درهم خلال شهر فبراير و18.5 مليار درهم خلال شهر مارس وغالبية السحوبات أوراق نقدية.