20 مليوناً أرباح «التجاري الدولي» الفصلية

المصدر: دبي- البيان

أعلن البنك التجاري الدولي، أمس عن تحقيقه صافي أرباح بمقدار 20 مليون درهم مقارنة بـ 39.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018، ونمو الأرباح التشغيلية إلى 117 مليون درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ 102.4 مليون درهمبنغس الفترة من العام الماضي، وارتفع صافي الربح التشغيلي إلى 207.5 ملايين درهم، بزيادة قدرها 1% مقارنة بـالربع الأول من العام 2018.

وقال مارك تـ. روبنسون الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «واصل البنك خلال النصف الأول من العام 2019 التركيز على تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز الأرباح وتحسين كفاءة الإنفاق، ونتج عن ذلك تحقيق نمو أصول البنك وودائع العملاء. وتهدف استراتيجيتنا إلى مواصلة تحسين تجربة عملائنا وإرساء علاقات متينة معهم ».