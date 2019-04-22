«أبوظبي للأوراق المالية» يدعو المستثمرين لتحديث بياناتهم البنكية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية حملة توعية بعنوان «أرباحك في حسابك» وتهدف إلى ضرورة قيام المستثمرين بتزويد السوق برقم الحساب المصرفي الدولي IBAN وبيانات الاتصال، إضافة إلى بيانات بطاقة الهوية الإماراتية وذلك لضمان استلامهم لأرباحهم النقدية مباشرة في حساباتهم البنكية.

ووجه سوق أبوظبي للأوراق المالية جمهور المستثمرين إلى تحديث بياناتهم عبر منصته الرقمية المتكاملة «سهمي» والمتوافقة مع مبادرة الدخول الذكي والحكومة المتكاملة، حيث سيتمكن المستثمر من تحديث بياناته إلكترونياً من خلال موقع السوق أو تطبيق الهاتف الذكي، حيث سيقوم النظام بشكل تلقائي بربط المحفظة الاستثمارية للمستثمر مع حساب الدخول الذكي الخاص به، مما يتيح له بعد ذلك حزمة من الخدمات الرقمية في مقدمتها تحديث البيانات الخاصة به وهذا كما يمكن للمستثمرين تحديث بياناتهم عبر زيارة أحد فروع السوق المتواجدة في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، أو من خلال شركة الوساطة الخاصة بالمستثمر.

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة إن الحملة تأتي حرصاً على تفعيل آليات التواصل مع المستثمرين، وضمان حقوقهم وحصولهم على التوزيعات النقدية في الشركات التي يستثمرون بها، ضمن الإطار الزمني المعتمد وبأفضل الإجراءات التشريعية، وذلك ضمن التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة.