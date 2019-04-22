سوق أبوظبي بأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية ماراثون مكاسبها في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 6.2 مليارات متخطياً حاجز 900 مليار درهم، فيما صعدت المؤشرات نحو مستويات سعرية جديدة هي الأعلى منذ عدة سنوات مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، وهو ما عزز من مشتريات الأجانب والمؤسسات خصوصاً على أسهم العقار والبنوك.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.03% ليصل إلى 5346.29 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، فيما زاد سوق دبي بنسبة 0.24% ليغلق عند 2820.78 نقطة، بدعم أسهم العقار والاستثمار والتأمين والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 317 مليون درهم، منها 202.25 مليون درهم في دبي، و114.7 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 266.8 مليون سهم، موزعة بواقع 214.7 مليون سهم في دبي، و52.13 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3900 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.78% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.61%، و«إعمار للتطوير» 2.13%، و«إعمار مولز» 1.18% مع ترقب المستثمرين لنتائج عموميات الشركات الثلاث والمقرر انعقادها اعتباراً من اليوم لإقرار التوزيعات السنوية، كما صعد «داماك» 0.77%، و«ديار» 3.71%، في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 2.33%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.27% بعد نمو «دبي للاستثمار» بنسبة 1.88%، و«سوق دبي المالي» 0.61%. فيما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.29% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.42% واستقرار «دبي الإسلامي»، وتماسك قطاع النقل مع استقرار سهمي «العربية للطيران»، و«أرامكس» فيما انخفض «الخليج للملاحة» 1.33%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 38 مليون درهم، ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 32.15 مليون درهم، ليغلق عند 1.09 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» حاصداً نحو 25.4 مليون درهم، ليغلق عند 0.42 درهم. وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 4.35%، فيما كان «شعاع كابيتال» في مقدمة المتراجعين بنسبة 4.13% إلى 0.99 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.29% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.36%، و«أبوظبي التجاري» 1.77%، و«الاتحاد الوطني» 2.32%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، وزاد قطاع العقار بنسبة 2.18% مع ارتفاع «الدار» 2.14%، و«رأس الخيمة العقارية» بارتفاع 2.69%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% بعد ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.41% بفعل مكاسب «طاقة» بنسبة 2.25%، و«أدنوك للتوزيع» 2.3%، رغم تراجع «دانة غاز» 0.93%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 29.5 مليون درهم، ليقفل عند 16.38 درهماً، ثم سهم «الدار» بتداولات 24 مليون درهم، ليصل عند 1.91 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة بلغت 16 مليون درهم ليقفل عند 5.73 دراهم. وكان سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.29% ليغلق عند 1.6 درهم، فيما كان سهم «سوداتيل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.61% إلى 0.4 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 43.37 مليون درهم، منها 20.68 مليون درهم للخليجيين، و22.68 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 43.37 مليون درهم، موزعة بواقع 2.6 مليون درهم للعرب، و40.7 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 25.12 مليون درهم، منها 20 مليون درهم في دبي، و5.12 ملايين درهم في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 25.12 مليون درهم، منها 20 مليون درهم في دبي، و5.12 ملايين درهم في أبوظبي.

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ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.96% أو ما يعادل 32.03 نقطة ليغلق عند 3337.31 نقطة بعد التداول على 560.93 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون دولار من خلال 50 عملية منفذة.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد العقارية»، على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، كما وافقت على تمديد مهلة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة لتنفيذ قرار العمومية بتاريخ 17 مايو الماضي بشأن إصدار صكوك لسنة أخرى.

يناقش مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي غداً الثلاثاء البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019.

قررت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس المقبل.

قرر مجلس إدارة شركة «ماركة» تأجيل النظر في البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حتى تتم مناقشتها مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يتم عقد الاجتماع يوم الخميس المقبل حسب المقرر.

انتخب مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» عبدالله محمد المزروعي رئيساً لمجلس الإدارة للفترة من 2019 - 2022، وأحمد سعيد البادي نائباً له.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت الخليج» على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن السنة المالية 2018، على أن تكون هذه التوزيعات من الاحتياطي الاختياري المجمع للشركة. فيما وافق مجلس إدارة الشركة على بيع أسهم الخزينة استناداً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال.

يعقد مجلس إدارة شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» اجتماعاً في 24 أبريل الجاري للنظر في تطبيق خطة العمل لعام 2019.

يجتمع مجلس إدارة شركة «العين الأهلية للتأمين» في 29 أبريل الجاري لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة، واعتماد فتح عدد مركزي بيع جديدين للشركة في مجمع الشيخ خليفة للطاقة وفى وكالة بن حمودة للسيارات.

انتخب مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيساً للمجلس ويوسف علي محمد نائباً للرئيس، وتم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة القادم في 25 أبريل الجاري للنظر في تعيين عضوين جديدين وعمل الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية السنوية.