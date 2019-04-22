الأسهم تتجاوز 900 مليار لأول مرة في تاريخها

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

تخطت رسملة الأسهم المحلية السوقية حاجز 900 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها في ختام جلسة أمس، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق منذ بداية العام، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين على وقع جملة من المحفزات الإيجابية في مقدمتها النتائج المالية للشركات المدرجة والتوزيعات السخية إلى جانب قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصل رأس المال السوقي للأسهم إلى 905.5 مليارات درهم موزعة بواقع 539.3 مليار لأسهم أبوظبي و366.2 مليار لأسهم دبي. وارتفعت مكاسب الأسهم منذ بداية العام الجاري لأكثر من 66.5 مليار درهم.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق نجحت في تحقيق أداء جيد خلال الفترة الماضية لتعوض بذلك جانباً كبيراً من خسائرها في العام الماضي، مدفوعة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ بدء إعلان النتائج والتوزيعات السنوية للشركات.

وتوقع الوسطاء أن يستمر ماراثون مكاسب الأسهم في الأسابيع المقبلة، خصوصاً بعد إعلان 3 بنوك مدرجة عن نتائج فصلية قوية، فضلاً عن المشاريع الضخمة المعلنة على هامش معرض سيتي سكيب العقاري، وصدور قانون يسمح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية بالعاصمة.

ودفعت المكاسب المستمرة للأسهم مؤشر أبوظبي للصعود 8.8% خلال العام الجاري متجهاً صوب أعلى مستوياته في 14 عاماً منذ ديسمبر 2005، فيما وصلت مكاسب سوق دبي خلال الفترة ذاتها لنحو 11.5% مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018. وفى تداولات أمس، سجلت غالبية الأسهم القيادية أداء قوياً، حيث ارتفع في أبوظبي، سهم «أبوظبي الأول» 1.36% و«أبوظبي التجاري» 1.77% و«أدنوك للتوزيع» 2.3% و«بنك الاتحاد الوطني» 2.32%، بينما في دبي صعد سهم «إعمار للتطوير» 2.13% و«دبي للاستثمار» 1.88% و«إعمار مولز» 1.18% و«داماك» 0.77% و«إعمار العقارية» 0.61% و«سوق دبي» 0.61%.

الاتحاد الوطني%2.32أدنوك للتوزيع%2.3«إعمار للتطوير»%2.13«دبي للاستثمار»%1.88أبوظبي التجاري%1.77أبوظبي الأول%1.36«إعمار مولز»%1.18«داماك»%0.77«إعمار العقارية»%0.61«سوق دبي»%0.61

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