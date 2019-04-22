«إتش إس بي سي القابضة» ستزيد حصتها في فرع السعودية بنسبة 51 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إتش اس بي سي القابضة بي إل سي أمس عن قيامها بزيادة حصتها في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية من 49% إلى 51%، وذلك من خلال الحصول على أسهم في الشركة من البنك السعودي البريطاني (ساب). وبمجرد الانتهاء من إجراءات هذه المعاملة، ستصبح إتش إس بي سي العربية السعودية شركة فرعية مملوكة بشكل غير مباشر بنسبة 51% لشركة إتش إس بي سي القابضة بي ال سي. وسيبقى البنك السعودي البريطاني كمساهم آخر في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

ويخضع إتمام هذه المعاملة إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين التي يتوقع أن تتم خلال النصف الثاني من عام 2019.

وتتمتع إتش إس بي سي العربية السعودية بوضع جيد يؤهلها لاغتنام فرص جديدة في المملكة التي يتم فيها أحد أكثر برامج التحول الاقتصادي في العالم.