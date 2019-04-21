«التزام لإدارة الأصول» تخصص 200 مليون لعمليات الدمج والاستحواذ

المصدر: دبي - البيان

تتطلع «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، المتخصصة في إدارة الأصول المادية في الإمارات ومنطقة الخليج إلى الاستحواذ على عدد من الشركات ضمن القطاعات المختلفة، بما في ذلك إدارة المرافق وإدارة الأصول وإدارة جمعيات الملاك وإدارة العقارات في دولة الإمارات ودول التعاون.

وأبدت «مجموعة التزام لإدارة الأصول» عزمها على تحقيق هذه الرؤية من خلال تخصيصها 200 مليون درهم لخطط الدمج والاستحواذ، حيث تعتزم الشركة التوسع في كل من سلطنة عُمان والكويت والسعودية من خلال اتفاقيات الدمج والاستحواذ والمشاريع المشتركة الاستراتيجية. وتجري الشركة حالياً محادثات مع عدد من أبرز الشركات بهدف إغلاق واستكمال صفقات هامة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لـ "المجموعة : «انطلاقاً من مكانتنا كمزود رائد لخدمات الإدارة الاستراتيجية، نسعى إلى توفير كافة الخدمات التي يرغب بها عملاؤنا، وهو ما سيتيح لنا التحكم بالأصول وحمايتها بما يضمن إدارتها وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات.

وسنتمكن من خلال ذلك من تعزيز قيمة الأصول وتخفيض التكاليف الإجمالية، ما يوفر عوائد أفضل على المستثمرين في أي فئة من فئات الأصول. ونرى أن تخصيص مبلغ 200 مليون درهم لعمليات الدمج والاستحواذ سيسهم إلى حدّ كبير في خدمة قاعدتنا الواسعة من العملاء».

وترى مجموعة التزام لإدارة الأصول أن عمليات الدمج والاستحواذ هي الخطوة الاستراتيجية التالية من أجل توسيع منصة خدماتها المدعومة بمعايير قوية من تميّز الخدمة والكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا، مع تعزيز الخدمات المشتركة التي ستستفيد منها الشركات المندمجة.