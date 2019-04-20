النتائج الفصلية تعزز أداء الأسواق في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بعدة محفزات إيجابية وفي مقدمتها انطلاق ماراثون النتائج الفصلية، والمشاريع الضخمة المعلنة في «سيتي سكيب أبوظبي»، وصدور قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في العاصمة، وهو ما حفز المستثمرين الأجانب والمحافظ والمؤسسات على الشراء ورفع السيولة قرب مستويات 3 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4.74%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2016، ليغلق عند مستوى 5292 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 14 عاماً بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.85% إلى 2813.9 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، في مقابل انخفاض العقار.

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 2.7 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم في دبي، و1.23 مليار درهم في أبوظبي، وجرى تداول 1.9 مليار سهم، موزعة بواقع 1.45 مليار سهم في دبي، و453 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 27.57 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، عزز المستثمرون الأجانب والخليجيون من مشترياتهم خلال الأسبوع بصافي استثمار 372.6 مليون درهم، منها 349.53 مليون درهم للأجانب، و23 مليون درهم للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 372.6 مليون درهم، موزعة بواقع 26.58 مليون درهم للعرب، و346 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 6.71% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 8.89%، و«أبوظبي التجاري» 4.57%، و«الاتحاد الوطني» 5.46%، وزاد قطاع العقار بنسبة 7.51% مع تحليق «الدار» على ارتفاع 7.47%، و«رأس الخيمة العقارية» 8.05%.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 5.14% بفعل مكاسب «دانة غاز» بنسبة 11.69%، رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 3.7%، و«طاقة» 1%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 4.6% مدفوعاً بارتفاع «إشراق» 8.52%، و«الواحة كابيتال» 1.74%. وفي المقابل، انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.48% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 420 مليون درهم، ليغلق عند 16.16 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 162 مليون درهم، مغلقاً عند 9.62 دراهم، ثم «دانة غاز» بسيولة بقيمة 115.5 مليون درهم، وأقفل سعر السهم عند 1.08 درهم.

وحقق سهم «الخليج الاستثمارية» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 14.62% مغلقاً عند 1.49 درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بنموه 11.69% عند 1.08 درهم، ثم سهم أم القيوين للاستثمارات العامة، وارتفع بنسبة 11.36% إلى 0.98 درهم.

فيما كان سهم «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، وأغلق عند 3.6 دراهم، تلاه سهم «بنك أم القيوين» وتراجع بنسبة 9.69% مغلقاً عند 2.33 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة»، منخفضاً بنسبة 9.09% إلى 0.9 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 24.58 مليون درهم، منها 17.5 مليون درهم للمواطنين، و7 ملايين درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 24.58 مليون درهم، منها 11 مليون درهم للعرب، و13.5 مليون درهم للأجانب.

سوق دبي

وفي دبي ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.8%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.7%، و«دبي الإسلامي» 1.9%، وجي إف إتش 2.8%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 7% مع المكاسب القوية لسهم دبي للاستثمار بنسبة 6.7%، وسوق دبي المالي 5.5%، وشعاع كابيتال 18.18%، كما زاد قطاع النقل بنسبة 0.4% بفعل صعود العربية للطيران 1%، والخليج للملاحة 3.8%، وذلك في مقابل تراجع أرامكس 0.42%.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 1.9% نتيجة عمليات جني الأرباح وهبط سهم إعمار العقارية بنسبة 3.7%، وإعمار للتطوير 3.6%، وإعمار مولز 2.3%، وداماك 0.76%، وذلك أمام ارتفاع أرابتك 5.6%، وديار 6.8%، والاتحاد العقارية 14.36%.

وتصدر دبي الإسلامي التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 241 مليون درهم، ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات قيمتها 155.5 مليون درهم، ليصل عند 4.94 دراهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بسيولة بقيمة 149.36 مليون درهم، ليقفل عند 0.43 درهم.

وسجل سهم السلام القابضة أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 20.78% مغلقاً عند 0.465 درهم، تلاه سهم سلامة للتأمين، مرتفعاً بنسبة 19.19% ومغلقاً عند 0.59 درهم، ثم سهم شعاع كابيتال، الذي قفز 18.18% وأغلق عند 2.24 درهم، فيما كان سهم الرمز كوربورشن الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% وأغلق عند 0.95 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية 3.7% إلى 4.94 دراهم، ثم سهم إعمار للتطوير بانخفاض 3.6% إلى 3.73 دراهم.

وكثف المستثمرون الأجانب مشترياتهم في سوق أبوظبي ووصل صافي استثماراتهم مع الخليجيين لنحو 379.14 مليون درهم، ومنها 363 مليون درهم للأجانب، و16 مليون درهم للخليجيين. فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 379.14 مليون درهم، موزعة بواقع 363.58 مليون درهم للمواطنين، و15.5 مليون درهم للعرب.

المؤسسات

ضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 310.84 ملايين درهم في الأسواق خلال الأسبوع الماضي كمحصلة شراء، منها 281.35 مليون درهم في أبوظبي، و29.5 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 310.84 ملايين درهم، موزعة بواقع 281.35 مليون درهم في أبوظبي، و29.5 مليون درهم في دبي.