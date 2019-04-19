سوق أبوظبي يحقّق أعلى مستوى في 14 عاماً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي في ختام جلسة أمس مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات لا سيما مع بدء ماراثون النتائج الفصلية، لينجح سوق أبوظبي في اختراق قمته السابقة المحققة في 2014 متجهاً نحو أعلى مستوياته في 14 عاماً فيما تماسك سوق دبي مستمداً الدعم من أسهم البنوك والاستثمار.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.05% أو ما يعادل 54.9 نقطة ليغلق عند 5292 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005، مع صعود أسهم البنوك والعقار والطاقة، فيما صعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.02% أو ما يوازي 0.69 نقطة ليستقر عند 2813.91 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار مقابل هبوط العقار.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 582.7 مليون درهم موزعة بواقع 298.05 مليوناً في دبي و284.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 340.2 مليون سهم منها 233.9 مليون في دبي و106.2 ملايين في أبوظبي، وذلك من خلال 5014 صفقة.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.38% على أثر مكاسب «أبوظبي الأول» 1.52% و«الاتحاد الوطني» 2.56% و«أبوظبي التجاري» 2.45%. كما زاد قطاع العقار بنحو 3% مدعوماً بالمكاسب القوية لسهم «الدار» 3.31%، فيما استقر قطاع الاتصالات دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات» عند اغلاقه السابق. وزاد القطاع بنحو 0.75% مع ارتفاع «طاقة» 2.3%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 64.8 مليون درهم ليغلق عند 16.16 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات جاوزت 45.6 مليون درهم ليصل عند 9.62 دراهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة 42.4 مليون درهم ليقفل عند 1.87 درهم.

وحقق سهم «الخليج للاستثمار» أكبر نسبة صعود بنحو 14.6% ليغلق عند 1.49 درهم، فيما كان «أدنوك للتوزيع» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.25% وصولاً إلى 2.61 درهم.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.31% مدعوماً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنحو 0.42% و0.2% على التوالي. وزاد أيضا قطاع الاستثمار بنحو 0.21% مع صعود سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 0.86% و«شعاع» 0.97%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.18% بضغط هبوط «إعمار العقارية» 0.6% و«إعمار للتطوير» 0.53% و«داماك» 1.52%، فيما ارتفع سهم «أرابتك» 2.28% و«إعمار مولز» 1.8%. ونزل كذلك قطاع النقل بنحو 1.09% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.97% و«أرامكس» 1.44%.

وحل سهم «دبي الإسلامي» في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 56.7 مليون درهم ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه سهم «أرابتك» بتداولات بلغت 39.4 مليون درهم ليقفل عند 2.24 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 29.2 مليون درهم ليصل عند 12 درهماً. وكان سهم «السلام» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.15% إلى 0.46 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 81 مليون درهم، منها 57.5 مليوناً للأجانب، و23.37 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 81 مليون درهم، موزعة بواقع 65.5 مليوناً للمواطنين، و15.4 مليوناً للعرب.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص باستمرار على تضمين أوامر الشراء أو البيع التي يصدروها لشركة الوساطة، على البيانات الأساسية للأمر المتمثلة في تاريخ الأمر، ووقت تسليم الأمر لشركة الوساطة، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.

إفصاحات



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