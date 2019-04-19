«ماراثون» النتائج يمنح الأسهم 23 مليار درهم في 5 أيام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 23 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي، والتي امتدت لـ 5 جلسات وسط حالة من التفاؤل سرت في أوساط المتعاملين بفعل سلسلة محفزات إيجابية، بدءاً من انطلاق «ماراثون» النتائج الفصلية للبنوك مروراً بالمشاريع العقارية الضخمة المعلنة على هامش «سيتي سكيب أبوظبي»، وصولاً إلى صدور قانون يسمح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية بالعاصمة.

وقفز مؤشر سوق أبوظبي 4.74% ليغلق عند 5292 نقطة بفضل القوة الشرائية على أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة، فيما زاد مؤشر دبي 0.85% إلى 2813.9 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والنقل في مقابل انخفاض العقار.

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 2.7 مليار درهم، منها 1.5 مليار في دبي و1.23 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 1.9 مليار سهم موزعة بواقع 1.45 مليار في دبي، و453 مليوناً في أبوظبي، من خلال 27.57 ألف صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق حققت أداء قوياً في تداولات الأسبوع الماضي، لاسيما في سوق أبوظبي في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، خصوصاً بعد إعلان 3 بنوك مدرجة عن نتائج فصلية قوية للربع الأول، فضلاً عن المشاريع الضخمة المعلنة على هامش «سيتي سكيب»، وهو ما زاد من زخم الشراء خصوصاً من الأجانب والمؤسسات.

وقاد مكاسب سوق العاصمة ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 8.9% و«أبوظبي التجاري» 4.6% و«الاتحاد الوطني» 5.5% و«الدار» 7.5% و«رأس الخيمة العقارية» 8% و«دانة غاز» 11.7%، بينما في دبي ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.7% و«دبي الإسلامي» 1.9% و«دبي للاستثمار» 6.7% و«سوق دبي المالي» 5.5% و«شعاع» 18.2% و«أرابتك» 5.6%.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، عززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية من مشترياتها في الأسهم خلال الأسبوع بصافي استثمار 310.84 ملايين درهم، منها 281.35 مليوناً في أبوظبي، و29.5 مليوناً في دبي. ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون أيضاً نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 372.6 مليون درهم.